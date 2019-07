2 milioni di passeggeri. Volotea regala 1 anno di voli gratis Premiata una passeggera con tutti i voli in partenza da Napoli per dodici mesi e gratuiti

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha toccato quota 2 milioni di passeggeri trasportati a Napoli dopo sei anni d’attività.

Un traguardo importante che Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, e Roberto Barbieri, Amministratore Delegato Gesac S.p.A., hanno festeggiato oggi, premiando la fortunata passeggera, Almerinda Di Benedetto, con un anno di voli gratuiti a bordo degli aeromobili del vettore in partenza dall’aeroporto campano su tutte le rotte Volotea in partenza da Napoli: 9 verso l'Italia - Alghero, Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste e Verona - e 13 per l'estero - Cefalonia, Heraklion, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia e Bilbao in Spagna.