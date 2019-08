Morta Guglielmina D’Alonzo, la più anziana iscritta ai Verdi Borrelli: "La sua presenza nella nostra comunità è stata motivo di orgoglio"

“Siamo profondamente addolorati per la morte di Guglielmina D’Alonzo, la più anziana iscritta ai Verdi in Italia.

Aveva 92 anni. Due anni fa, nel giorno del suo compleanno, aveva sottoscritto la tessera del Sole che Ride, entrando a far parte della nostra comunità.

La sua presenza è stata motivo di orgoglio e stimolo per tutti gli iscritti. Ci ha insegnato che l’età non è un limite quando si crede in qualcosa. Il suo esempio continuerà a vivere tra i Verdi e speriamo che tanti altri anziani facciano la sua stessa scelta, decidendo di mettere la loro esperienza a disposizione delle nostre battaglie per ambiente e legalità”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.