A Massimo Ranieri il premio Faraglioni 2019 Ha spaziato con la sua genialità dalla canzone, al teatro al piccolo e grande schermo

Gli ambiti Faraglioni d'Argento, pregiata scultura realizzata dai maestri orafi della Gioielleria Pierino, vengono consegnati ogni anno ai nomi più celebri e rappresentativi del panorama artistico nazionale e internazionale.

Quest'anno, l'ambito premio sarà consegnato a Massimo Ranieri, che entra così in un palmarès d'eccellenza, che vanta nell'albo d'oro dei premiati nomi quali Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Dino De Laurentiis e Giancarlo Giannini per il cinema, Carla Fracci per la danza, Giuseppe Di Stefano e Andrea Bocelli per la lirica e Peppino di Capri, Al Bano, Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni e Antonello Venditti per la musica, solo per citarne alcuni.

In questa particolare edizione del venticinquennale, la serata nel Teatro del Grand Hotel Quisisana, partner e sede ufficiale del Premio, sarà abilmente presentata da Benedetta Rinaldi, storica e apprezzatissima conduttrice del programma televisivo Uno Mattina, che da diversi anni da il buongiorno agli italiani.

Grande soddisfazione è stata espressa da parte degli organizzatori per i successi raccolti finora, per quelli che verranno e per gli artisti che sono stati insigniti del Premio, in una manifestazione tutta caprese che è riuscita a tagliare il traguardo dei 25 anni.