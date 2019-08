Ambasciatori del sorriso 2019: premio alla piccola Noemi L'elenco dei premiandi. Ecco i primi nomi

Inizia a delinearsi l'elenco dei prossimi ambasciatori del sorriso 2019 in memoria del giornalista Luigi Necco. La manifestazione, ideata da Angelo Iannelli, icona di Pulcinella in Italia, si terrà al Maschio Angioino ed è organizzata dall'associazione culturale "Vesuvius".

I premiandi:

Alessandra Necco figlia del compianto giornalista, la piccola Noemi e famiglia, Corradi Ferlaino ex presidente Napoli calcio, Erminnio Sinni cantautore, Angelo Pisani avvocato, Gianni Parisi attore, Francesco Iannelli campione del mondo paraolimpico, Mimmo Contessa imprenditore, Luciano Sorbillo imprenditore, Nicola Graziano magistrato e scrittore, Barbara Ciarcia giornalista. L'iniziativa giunta alla sesta edizione è in programma il prossimo 22 settembre. Non mancheranno anche quest'anno novità e sorprese da parte del poliedrico Iannelli.