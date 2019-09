Torna Spaccanapoli: in gara anche l’olimpico Di Cecco Gara competitiva organizzata da Uisp Napoli e Sport Eventi Run

Domenica 3 novembre 2019 si rinnova l’appuntamento con la Maratona Spaccanapoli, corsa competitiva organizzata da Uisp Napoli e Sport Eventi Run con il patrocinio di Comune di Napoli e Coni. La 37 esima edizione della gara podistica si svilupperà quest’anno sulla distanza di 14 chilometri. Previste anche una “non competitiva” di 9 km e una camminata sportiva di 5 km aperte a tutti gli appassionati.

Spaccanapoli 2019 avrà il suo cuore pulsante in piazza Municipio, sede di partenza e arrivo della manifestazione. In piazza sarà anche allestito il villaggio ospitalità per atleti, autorità e servizi, aperto sin dal sabato mattina. Il percorso si svilupperà da Palazzo San Giacomo, sede dell’amministrazione comunale, lungo tutte le strade più rappresentative della città di Napoli: dopo un passaggio davanti al teatro San Carlo, i podisti si dirigeranno verso corso Umberto I e via Duomo, per poi entrare nelle stradine del centro storico patrimonio dell’Unesco (tra i passaggi più rappresentativi: piazza San Domenico Maggiore, San Biagio dei Librai e piazza del Gesù). Quindi lungo rettilineo in via Toledo per arrivare sul lungomare, girare la boa all’altezza del Circolo del Tennis e tornare verso piazza Municipio. In totale, 14 km da vivere tutti d’un fiato.

Al via dell’edizione 2019 ci sarà, con il pettorale numero 1, anche un corridore d’eccezione: Alberico Di Cecco, mezzofondista, maratoneta e ultramaratoneta italiano. Classe 1974, nono classificato alla maratona olimpica di Atene 2004, Di Cecco ha vinto la maratona di Roma 2005 stabilendo il suo record personale di 2h08’02”. È stato nazionale azzurro dal 1989 al 2014.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 ottobre 2019, info sul sito ufficiale della competizione, www.maratonaspaccanapoli.it. Anche quest’anno Maratona Spaccanapoli potrà contare sulla collaborazione degli sponsor tecnici Diadora ed Elite Sport, nonché sul contributo della storica Pizzeria Trianon e sulla collaborazione dei partner sociali Federalberghi Napoli, Simpef – Sindacato medici pediatri di famiglia e Amd – Associazione medici diabetologi.