Pecoraro Scanio consegna riconoscimenti a 4 best practice “Napoli e Italia leader nella sfida mondiale del turismo sostenibile”

Si è svolto ieri all'Area Ospitalità del Napoli Pizza Village, il convegno “I Patrimoni Unesco: opportunità per il turismo sostenibile e i Green Jobs a Napoli e nel Mezzogiorno” promosso dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con il Napoli Pizza Village, con il supporto di CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, La Fiammante e Mulino Caputo.

L'incontro ha posto l'accento sul focus del turismo sostenibile a tutti i livelli: dagli operatori a chi si occupa di promuovere le politiche per l'ospitalità, in ragione della straordinaria crescita a livello planetario del numero di persone in movimento.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, ha spiegato: “Nessun turismo può essere sostenibile in senso turistico, se non innanzitutto sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e culturale. La sostenibilità è il fulcro per la promozione di una crescita economica duratura e inclusiva e i riconoscimenti conferiti oggi sono la testimonianza di chi ha intrapreso con convinzione e successo il percorso evolutivo della responsabilità d’impresa verso la green society, con concreti obiettivi etici ed ecologici”.

Gaetano Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, ha ricordato che “Napoli non è omologabile, è una città unica e veramente cosmopolita, dove sussiste una enorme stratificazione di beni culturali di cui le civiltà del Mediterraneo hanno lasciato testimonianza. Per noi, il turismo sostenibile è la vera sfida affinché tutto ciò non venga snaturato ma tutelato e valorizzato”.

Chiara Marciani, Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania, ha sottolineato che il tema del turismo sostenibile “rientra a pieno titolo in tanti percorsi formativi attivati dall'Ente a partire dalle esigenze delle imprese e del territorio. Questo, per fare in modo che l'occupazione dei giovani risulti un percorso più semplice e capace di venire incontro alla reale offerta della regione”.

Raffaele Savonardo, Coordinatore dell'Osservatorio Giovani dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha posto l'accento sulle nuove modalità di promozione turistica esperenziale, anche attraverso le community composte da abitanti locali, che “favoriscono viaggi immersivi nella realtà cittadina di Napoli, senza dimenticare il senso di responsabilità e il rispetto dell’integrità sociale e culturale del territorio”.

Rosanna Purchia, Sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo, da parte sua ha ringraziato il Presidente della Fondazione UniVerde per l'intuizione dell'iniziativa dedicata a #OperaUnesco “perché non c’è grande artista, musicista o interprete internazionale che prescinda, nel proprio repertorio, dal nostro Belcanto. È importante sostenere l’iniziativa lanciata da Alfonso Pecoraro Scanio perché l’Italia ha una tradizione unica in tal senso e con l’italiano esprime l’Opera lirica più importante al mondo”.

Nel corso dell'evento, sono state consegnate dal Presidente della Fondazione UniVerde le pergamene riconoscimento a 4 best practice che si sono distinte per “la valorizzazione dei patrimoni culturali con azioni di turismo sostenibile e rispettoso delle tradizioni”. I riconoscimenti sono stati assegnati a:

Visit Naples: piattaforma digitale di gestione dell'incoming nella città di Napoli che integra informazioni e consigli utili su pernottamento, mobilità, luoghi da visitare e molto altro (ha ritirato il premio Ruben Santopietro); Contamination Lab: progetto promosso dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II con lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione (ha ritirato il premio Achille Centro); Airbnb - Wonder Grottole, progetto di turismo 4.0 dedicato al recupero abitativo di Grottole: la campagna di valorizzazione del borgo lucano ha fatto il giro del mondo con 280.000 candidature ricevute in un mese, oltre 1500 articoli sulla stampa internazionale e centinaia di migliaia di visualizzazioni sui social network (ha ritirato il premio Andrea Paoletti); MAVV - Wine Art Museum: il Museo intende far conoscere, in modo diffuso, il mondo del Vino come patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico del territorio e promuovere il settore enologico come risorsa dello sviluppo economico (ha ritirato il premio Eugenio Gervasio).

Sono state inoltre consegnate le pergamene riconoscimento ad alcune tra le realtà sostenitrici della campagna mondiale #pizzaUnesco che ha supportato l'iscrizione de L'Arte del Pizzaiuolo Napoletano nel Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, tra queste: Coldiretti Campania (ha ritirato il riconoscimento il Direttore Salvatore Loffreda), CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (hanno ritirato il premio Gabriele Rotini e Vincenzo Gargiulo), Mulino Caputo (ha ritirato il premio Antimo Caputo) e RTL 102.5 (con le pergamene dedicate al Presidente Lorenzo Suraci e agli speaker radiofonici Federica Gentile e Fulvio Giuliani, ritirate da quest'ultimo).