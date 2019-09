Il 20° convegno italiano di ornitologia atterra a Napoli E' la prima volta in 40 anni

Ad organizzare la ventesima edizione del convegno italiano di ornitologia sono l’associazione Ardea e il Centro Italiano Studi Ornitologici (Ciso), con il supporto della Città Metropolitana di Napoli e del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli.

L’evento che riunisce il gota dell’ornitologia italiana per la prima volta vede il patrocinio di ben due Ministeri: quello dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Miur - Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La partecipazione al Convegno, per i docenti, vale come corso di formazione.

Il XX Cio inoltre gode del patrocinio dell’Università Federico II di Napoli, delle associazioni Italia Nostra, Aigae (guide ambientali), Asnu. La rivista scientifica PeerJ ha messo in palio due premi del valore complessivo di 1.900 euro per sostenere nella loro attività di ricerca studenti e giovani ricercatori; i premi saranno assegnati agli autori del “miglior poster” e della “migliore presentazione orale”.

I lavori della ventesima edizione del Cio si svolgeranno dal 26 al 29 settembre presso il Centro Musei delle Scienze Naturali della Federico II, il Complesso monumentale Donnaregina, la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli (Accademia Pontaniana) e la Società dei Naturalisti di Napoli, in pieno centro storico.

Temi affrontati e ospiti

Il fitto calendario predisposto dal Ciso con il Comitato Scientifico del Convegno, di cui hanno fatto parte diversi giovani e già valenti ricercatori italiani operanti in Italia e all’estero, prevede sessioni e tavole rotonde in cui si alterneranno i migliori ricercatori italiani e stranieri per relazionare in merito ai loro studi. I principali temi trattati saranno l’ecologia e il comportamento degli uccelli; i progetti di conservazione di specie di importanza prioritaria, dai grandi avvoltoi fino ai pinguini dell’Antartide; lo studio degli uccelli migratori e delle specie costiere e marine che ultimamente affrontano problemi come l’inquinamento da plastica; la lotta al bracconaggio portata avanti dai Carabinieri Forestali e il lavoro dei medici veterinari per il recupero degli esemplari feriti. Ampio spazio sarà dato poi a un tema quanto mai attuale: il cambiamento climatico, una sfida difficile da affrontare anche per gli uccelli sedentari o migratori. E infine tra le tavole rotonde in programma al convegno ce ne sarà anche una sul piccolo uccello limicolo che ha dato filo da torcere al tour estivo di Jovanotti: il fratino. Tutti gli ornitologi italiani che si occupano della sua conservazione si riuniranno per tiraree somme.

Durante l’apertura dei lavori nella mattina di giovedì 26 settembre, alle ore 8.45, porterà i suoi saluti il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che riceverà un omaggio speciale realizzato appositamente per l’occasione.

I tre ospiti d’eccezione saranno Brett Sandercock, del Norwegian Institute of Nature Research, che giovedì 26 alle ore 9.00, presso il complesso monumentale Donnaregina, racconterà la sua ricerca ai confini del mondo: il monitoraggio della stagione riproduttiva di oltre 20 specie di uccelli che nidificano nella regione artica, dall’Alaska alla Siberia, e che il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova. Per essi, allevare la prole è sempre più difficile perché la schiusa delle uova non va più di pari passo con il picco di abbondanza delle loro prede, insetti e altri invertebrati, proprio a causa del clima che cambia.

Venerdì 27, sempre alle ore 9.00 presso il complesso monumentale Donnaregina, sarà il turno di David Gremillet, del Centre national de la recherche scientifique (CNRS) francese, che ci porterà a esplorare gli oceani con gli occhi degli uccelli marini, grazie a sofisticate tecniche di studio come GPS, accelerometri e telecamere miniaturizzate, per scoprire come i mari stanno cambiando a causa dell’inquinamento e del cambiamento climatico.

Infine sabato 28, alle ore 14.00 presso il complesso monumentale Donnaregina, sarà il turno di Daniela Canestrari, dell’Universidad de León, che parlerà della sua ricerca durata 20 anni nel nord della Spagna sulla relazione mutualistica tra un parassita di cova, il cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius) e il suo ospite, la cornacchia nera (Corvus corone corone).

In ultimo, anche due appuntamenti per parlare di contrasto alle attività di bracconaggio.

Il primo è la tavola rotonda che si svolgerà giovedì 26, presso l’aula del Real Museo Mineralogico dalle ore 16.30 alle ore 18.00, in cui si parlerà del ruolo del medico veterinario dell’avifauna selvatica e dell’esperienza del Cras dell’Università Federico II.

Il secondo è un intervento del gruppo dell’Arma dei Carabinieri, divisione Cites, che relazioneranno sull’attività di lotta al bracconaggio sugli uccelli selvatici, svolta dalla Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno degli Animali (Soarda), il giorno venerdì 27 settembre, alle ore 11.55 presso il complesso Donnaregina.

L’impegno ambientale

L’Associazione Ardea ha ritenuto necessario celebrare il traguardo della ventesima edizione del Cio organizzando un convegno all’insegna del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, temi quanto mai urgenti oggi.

Tutto al XX Cio è pensato per impattare il meno possibile: i coffe-break saranno plastic-free; il gadget del XX Cio sarà una borraccia, che potrà essere utilizzata dagli ornitologi nel lavoro sul campo, senza utilizzare plastica e usufruendo di acqua pubblica. Le stoffe dei materiali del convegno (maglie, sacche, laccetti dei badge) sono tutti in cotone 100%, non trattato con processi di sbiancamento o con processi di colorazione inquinante. L’impegno ambientale del Cio si misura anche sulla carta: Ardea ha scelto di ridurre al minimo i materiali a stampa e, ove fossero necessari, di stamparli su carta riciclata e/o certificata Fsc. È per questo che il libro degli abstract è stato interamente digitalizzato (e pubblicato dall’editore napoletano Doppiavoce Edizioni), mentre il programma è stampato su carta riciclata e certificata FSC, con inchiostro a cera, a basso impatto ambientale.

E ancora, i congressisti potranno prendere appunti su carta riciclata, annotando domande e spunti di riflessione solo con matite. L’inchiostro è un materiale inquinante e per questo Ardea ha scelto per il XX Cio solo matite, che hanno una particolarità: quanto saranno del tutto consumate potranno essere piantate. E i congressisti, tornati a casa, vedranno spuntare dal terriccio i fiori azzurri del “non ti scordar di me”, un messaggio chiaro – scelto appositamente – e che ha una triplice chiave di lettura. Da una parte l’ambiente che chiede di non essere dimenticato; e dall’altra una doppia speranza: che i congressisti non dimentichino né la XX edizione del Cio, né Napoli, città che incanta ogni turista.

Un logo per omaggiare Napoli

Per la ventesima edizione del Cio, Ardea ha scelto di raffigurare nel logo i due simboli della città partenopea: il Vesuvio e la berta maggiore.

Pur non essendoci nidificazioni certe di berta maggiore nel Golfo, questa specie è legata a doppio filo alla mitologia napoletana per via della sirena Parthenope, che – si narra – sia venuta a morire sull’isolotto Megaride, dove ora sorge Castel dell’Ovo, dando vita alla città di Napoli. Sono state infatti le vocalizzazioni notturne delle berte maggiori ad aver alimentato per secoli il mito delle sirene: creature che nell’antichità erano per metà donna e per metà uccelli, e che nel tempo si sono trasformate in donne con la coda di pesce.

Ardeaha quindi voluto porre l’accento su questa metamorfosi del mito sia nel video di presentazione del XX Cio, realizzato da Controlzeta Lab, sia nel libro degli abstract – pubblicato dall’editore napoletano Doppiavoce Edizioni – impreziosito da un’introduzione dal titolo “Dalle penne alle pinne” a cura di Maura Andreoni, studiosa di storia sociale del mondo antico.

La mostra fotografica “Scatti d’ala”

Oltre ai lavori tecnici e alle relazioni ornitologiche, per il XX Cio l’associazione Ardea ha pensato di offrire ai congressisti anche un momento di pausa artistica, organizzando la mostra fotografica “Scatti d’ala”, composta da 12 stampe che ritraggono altrettante specie italiane. La mostra sarà inaugurata il 26 settembre e sarà visitabile fino al 31 ottobre, presso il Museo Zoologico, insieme ai poster che raccontano i lavori del convegno.