Prorogata la mostra "Vesuvio in the box" Record di visitatori al Mav di Ercolano

Ha superato i 12.500 visitatori la mostra dell’artista partenopeo Gennaro Regina, “Vesuvio in tre box”, inaugurata l’11 luglio scorso al Mav di Ercolano, il Museo Archeologico Virtuale della città vesuviana.

La mostra è stata prolungata fino a venerdì 11 ottobre per soddisfare le numerose richieste giunte al museo. Con una sorpresa; infatti in occasione del finissage della mostra, l’11 ottobre, lo Space Gallery del Mav si trasformerà in un atelier d’artista e ospiterà la live perfomance del maestro Regina: l’artista mostrerà dal vivo come nasce una sua opera; terminato il dipinto, il quadro sarà donato dallo stesso Gennaro Regina al Mav, primo pezzo - si spera - di una raccolta di arte contemporanea del museo di Ercolano. “È un momento felice per il Mav - dichiara Luigi Vicinanza, presidente della Fondazione Cives che gestisce il Museo - Rispetto all’anno scorso registriamo un aumento dei visitatori mentre si fa sempre più intensa e proficua la collaborazione con Scabec e Regione Campania.

Entro la fine dell’anno prevediamo un ulteriore avanzamento tecnologico della dotazione digitale del museo. Insieme a un evento spettacolare di grande portata di cui stiamo definendo in questi giorni i dettagli”.

Una serata all’insegna dell’arte e della musica, dunque, quella di venerdì 11 ottobre. Un evento dedicato al Vesuvio le cui forme rivivranno nel gesto di Regina che in un ‘corpo a corpo’ con la “montagna” più famosa del mondo racconterà le sue suggestioni, la sua evocazione di straordinaria potenza, la sua ossessione.

La conclusione della mostra, inoltre, rientra nel programma della settimana open del Mav, dal 9 al 16 ottobre, con visite e laboratori gratuiti per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Un’iniziativa con l’obiettivo di lanciare le nuove proposte didattiche del museo per l’anno scolastico 2019-2020. Una settimana che consentirà di accorciare le distanze tra il museo, il patrimonio culturale e i cittadini grandi e piccoli.

La mostra “Vesuvio in the Box” rientra nel programma di eventi e appuntamenti di Open>Art Campania a cura della Scabec Regione Campania.