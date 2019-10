IF!OnTour:#MetteteviScomodi e Best Of Cannes arrivano a Napoli Special guest i The Jackal

IF!OnTour: #MetteteviScomodi porta a Napoli il meglio della creatività Made in Italy. La data da segnare in agenda è giovedì 10 ottobre, giorno in cui avrà luogo l’anteprima della sesta edizione di IF! Italians Festival, l’evento organizzato e promosso da ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA – Aziende della Comunicazione Unite insieme al main partner Google per chiamare a raccolta i protagonisti e i nuovi talenti della comunicazione e della pubblicità e fare il punto sulle sfide e nuove prospettive del panorama creativo

L’appuntamento sarà l’occasione per dare un assaggio del ricco programma di incontri, panel e moduli formativi che, dal 7 al 9 novembre, interpreteranno presso BASE Milano il concept Mettetevi Scomodi, un invito a uscire dalla propria comfort zone per andare alla scoperta di direzioni, idee e scenari inesplorati al fine di creare qualcosa di nuovo e unico. Alle 18.00 a presentare le novità dell’edizione 2019 – che si snoderà lungo tre percorsi dedicati alle scelte coraggiose, alle nuove prospettive e alle (dis)intermediazioni – sarà il Comitato Organizzatore di IF! Italians Festival, rappresentato dal Direttore Generale Alessandra Lanza, Marianna Ghirlanda e Karim Bartoletti, in compagnia di Angela Pastore, Founder & Creative Director Antville e Local ambassador di ADCI Campania.

Special guest della serata saranno i The Jackal, il collettivo di artisti napoletani che, con i loro video virali, si fanno interpreti di una creatività intelligente, fresca ed esilarante, esempio virtuoso della capacità di appassionare milioni di utenti con contenuti estremamente engaging, frutto di un sapiente mix di originalità, pop culture e brand marketing. A fare da sfondo all’evento una location di massimo prestigio, il Complesso Monumentale di Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli, con i suoi antichi edifici ecclesiastici e la ricca collezione di opere d’arte firmate, tra gli altri, da Charles Mellin, Luca Giordano e Andrea Vaccaro.

L’anteprima della sesta edizione di IF! Italians Festival sarà seguita alle ore 19.00 da Best Of Cannes 2019 – Napoli Edition, la review patrocinata da ADCI dei migliori spot del Festival Internazionale della Creatività. Karim Bartoletti, Partner/Executive Producer di Indiana Production, presenterà i premi dell’edizione 2019, approfondendo temi quali la creatività e lo sviluppo e la concretizzazione di “grandi idee”. Ospiti della serata anche i protagonisti della creatività locale Elio De Rosa, Delegato per il Sud Italia di UNA – Aziende della Comunicazione Unite e Vincenzo Piscopo, Head of Branded Content presso Ciaopeople e Local Ambassador ADCI Campania.

“Dopo il successo raccolto lo scorso anno a Salerno, siamo felici di tornare in Campania per dare un assaggio della nuova edizione di IF! Italians Festival. Questa volta inciteremo Napoli e la sua ricchissima comunità di creativi a “Mettersi Scomodi” per costruire una comunicazione efficace che lasci davvero il segno” dichiara Alessandra Lanza, Direttore Generale di IF! Italians Festival.

“Una spinta verso l’internazionalità capace di innestarsi su radici e spunti locali è prerogativa delle migliori menti creative di oggi. Da qualche anno, con Best Of Cannes presentiamo ai talenti del territorio i migliori progetti del Cannes Lions, per ispirare i professionisti locali a raccogliere sfide sempre più impegnative perché solo stimolati a pensare in grande si può aspirare a fare cose grandi” aggiunge Karim Bartoletti, Consigliere ADCI e Partner/Executive Producer di Indiana Production. L’evento si svolgerà a partire dalle 17.30. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti previa registrazione sulla pagina dedicata.