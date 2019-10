Laurea magistrale honoris a Gianni De Gennaro Pilastro della sicurezza pubblica italiana per lunghi anni

“La straordinaria capacità di ricondurre ad unità le due culture - umanistica e scientifica - e di comunicare con rigore ed efficacia i fondamenti di una nuova epistemologia”. Nelle parole del Rettore, Lucio d’Alessandro, c’è la sintesi delle articolate motivazioni con cui l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede del più grande polo accademico della comunicazione nel Mezzogiorno, ha scelto di conferire la laurea magistrale honoris causa in Comunicazione pubblica e d’impresa a Gianni De Gennaro. “Il poliedrico percorso professionale di Gianni De Gennaro lo rende uno degli esponenti più qualificati della classe dirigente italiana negli ultimi decenni” evidenzia la delibera del Senato Accademico del Suor Orsola.

Pilastro della sicurezza pubblica italiana per lunghi anni Gianni De Gennaro, classe 1948, natali calabresi di Reggio Calabria, è stato Capo della Polizia, Capo Gabinetto del Ministero dell’Interno, direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza con il compito aggiuntivo di dare attuazione, sotto il profilo normativo ed organizzativo, alla complessa riforma dei servizi di informazione voluta dal Parlamento nel 2007. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per i servizi di informazione e sicurezza nel 2012, Gianni De Gennaro dal 2013 si è dedicato all’impresa di guidare una delle più importanti aziende statali del Paese: Leonardo Spa, tra i leader mondiali nel mercato dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, per il quale progetta e realizza prodotti, servizi e soluzioni integrate ad alta tecnologia.

Una scelta non casuale quella del riconoscimento a De Gennaro da parte dell’Università Suor Orsola Benincasa, sede di un Centro di Ricerca (Scienza Nuova) fondato con l’obiettivo di avvicinare alle esperienze più avanzate dello sviluppo scientifico e tecnologico il mondo dei saperi umanistici. La cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Comunicazione pubblica e d’impresa a Gianni De Gennaro si svolgerà (con accesso libero in sala fino ad esaurimento posti) martedì 15 Ottobre alle 16.30 nella Sala degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, uno dei grandi gioielli dell’immenso patrimonio storico artistico dell’Ateneo campano.

Dalla laudatio di Mario Morcellini alla lectio magistralis di Gianni De Gennaro: ecco il programma della cerimonia.

La cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Comunicazione pubblica e d’impresa a Gianni De Gennaro, che sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Suor Orsola (www.facebook.com/unisob), sarà aperta dall’introduzione del Rettore del Suor Orsola Lucio d’Alessandro, vice presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e dalla laudatio affidata al commissario Agcom Mario Morcellini, Pro Rettore alla Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma. “Le tecniche di comunicazione condivisa tra Istituzioni e imprese per la valorizzazione dell'industria dell'aerospazio, difesa e sicurezza” saranno il tema della Lectio magistralis di Gianni De Gennaro. “Conferire una laurea ad honorem a Gianni De Gennaro - anticipa il Rettore Lucio d’Alessandro - insieme con il riconoscimento della comunità accademica ad un profilo di assoluta eccellenza professionale e culturale, assume anche il senso di giusto tributo ad una realtà come Leonardo che si propone come leader globale non solo per il suo valore economico ma anche per il patrimonio di valori etico-culturali che nel tempo ha saputo coltivare, mantenere ben saldi e testimoniare nel mondo, anche in virtù dell’inesausta operosità del suo Presidente, che condivide con l’eponimo protagonista del Rinascimento i tratti poliedrici del genio italico”.

Da Edgar Morin a Paolo Grossi: la rigorosa scelta dei ‘laureati’ honoris causa dell’Università Suor Orsola Benincasa.

L’Università Suor Orsola Benincasa ha scelto da sempre una linea di grande rigore nel conferire lauree honoris causa tanto che negli ultimi vent’anni l’albo di questi speciali laureati ha annoverato una ristrettissima cerchia di nomi illustri, tutti di altissimo profilo internazionale: da Edgar Morin a Joaquín Navarro-Valls, da Paolo Grossi a Giuseppe Galasso.