Campania modello virtuoso per nuove terapie onco-ematologiche Sinergia tra specialisti e istituzioni

Le Advanced Therapy Medicinal Product (Atmp) rappresentano una pietra miliare nella medicina: si basano su terapie innovative, quali l’ingegneria tissutale, le terapie geniche e quelle cellulari. Queste terapie sono potenzialmente applicabili in molteplici aree, dall’oncologia alle malattie gastrointestinali; rappresentano un’importante opzione per patologie ad oggi incurabili o su cui risulta difficile intervenire.

L’IMPORTANZA DELLE ATMP E IL RUOLO DELL’ITALIA

L’interesse per le ATMP è dovuto principalmente al loro alto valore clinico: sono terapie spesso curative, e comunque in grado di trattare patologie senza alternative. L’alto potenziale pone la necessità di garantire, da un lato, l’accesso omogeneo dei pazienti sul territorio e, dall’altro, la sostenibilità economica. Ricerca, sviluppo e produzione delle ATMP in Italia possono rappresentare un elemento di valore competitivo per il nostro Paese.

LA TAPPA DELL’ATMP FORUM A NAPOLI

Il convegno “Accesso alle Terapie Avanzate: innovazione e prospettive future in Regione Campania”, seconda tappa del roadshow regionale dell’Atmp Forum, si tiene oggi martedì 15 ottobre a Napoli. L’iniziativa, organizzata da MA Provider con il contributo non condizionato di Gilead, Celgene, Novartis e Takeda, è nata con l’obiettivo di comprendere le implicazioni delle ATMP e valutare come implementare un modello di successo da un punto di vista gestionale, organizzativo e di cura del paziente a livello regionale. Napoli infatti si configura come uno dei principali centri propulsivi a questo proposito.

L’IMPEGNO DELLA REGIONE CAMPANIA

La scienza immuno-oncologica è tuttora in evoluzione: per questo è fondamentale che ogni area geografica si doti di propri centri specializzati che devono soddisfare alcuni requisiti per essere accreditati come tali. La Regione Campania ha intrapreso questo impegnativo percorso attraverso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale”, che è stato identificato quale Centro per erogare le Terapie Avanzate, tra cui quelle a base di CAR-T cells per le neoplasie ematologiche dell'adulto.

“In questi anni la Regione Campania, dopo aver svolto un eccellente lavoro nel risanamento dei bilanci della sanità, si è impegnata in alcuni progetti innovativi - spiega il Prof. Enrico Coscioni, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Campania – Di concerto con gli specialisti, abbiamo messo a punto una nuova strategia per l’accesso alle terapie avanzate nelle strutture pubbliche e private della Regione. L’aumento significativo di ATMP nei prossimi anni per trattare patologie ad elevato bisogno terapeutico con un numero di pazienti in crescita pone il tema di capire in anticipo quale possa essere l’impatto sulla spesa farmaceutica. Trattare i pazienti che fino a oggi non hanno alternative terapeutiche permetterà benefici clinici, come un aumento della loro sopravvivenza, ed economici, in virtù del loro effetto duraturo nel tempo; tuttavia, ciò comporterà anche una maggiore voce di spesa per i farmaci. Pur essendo molto difficile prevedere il costo della spesa farmaceutica nei prossimi 5 anni a carico del SSN, una stima sulla base di parametri analizzati ci permette di individuare oggi 11 malattie per le quali saranno disponibili 14 farmaci, tra cui leucemia linfoblastica acuta (LAL), linfoma diffuso a grandi cellule, emofilia A, mieloma multiplo. Sono molti i processi di efficientamento in ambito di appropriatezza prescrittiva che si stanno facendo e si dovranno ancora fare per liberare risorse da investire in innovazione. Ci vuole un patto etico forte tra tutti gli operatori sanitari per garantire sostenibilità al sistema”.

IL CENTRO PER LE IMMUNOTERAPIE E LE TERAPIE AVANZATE A NAPOLI

Le Atmp, nuova frontiera dell’immuno-oncologia, hanno già dimostrato la loro efficacia nella lotta ad alcune patologie. Queste terapie sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla vita lavorativa e di condurre un’esistenza sana e produttiva.

In Italia dal 2016 ad oggi sono stati trattati circa una trentina di pazienti, di cui alcuni affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) e alcuni da linfoma, ottenendo risposte impressionanti (è importante ricordare che in Italia sono stati soggetti a trattamento bambini che hanno partecipato allo studio permettendo la registrazione del farmaco tisagenlecleucel per la LLA).

CAR-T DALL’EMATOLOGIA AL FUTURO NEI TUMORI SOLIDI

“I risultati ottenuti dall’utilizzo dei car-t su alcuni tumori del sangue, in particolare per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta a cellule B e del linfoma B a grandi cellule, per le quali c’è già stata l’approvazione europea e dell’Aufa, hanno aperto la strada alla sperimentazione clinica su altre forme di tumore – spiega il Prof. Paolo Ascierto, Direttore Struttura Complessa Oncologia Medica Melanoma. Immunoterapia Oncologia e Terapie Innovative, Dipartimento di Ematologia e Terapie Innovative, Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS, Fondazione “G. Pascale”. – Stanno infatti emergendo i primi segni di efficacia clinica anche sui tumori solidi, suggerendo un probabile successo imminente anche per questa tipologia di tumori. Attualmente si contano infatti più di duecento studi clinici volti a valutarne l’efficacia e la sicurezza in pazienti affetti non solo da tumori ematologici (tra cui anche il mieloma), ma anche da tumori solidi (tra cui quello della mammella, del pancreas, del polmone, del cervello, di testa e collo). La difficoltà che si risconta in questo ultimo gruppo di tumori risiede nella difficoltà di trovare un antigene specifico. A differenza dei tumori liquidi infatti, che esprimono recettori specifici (come CD19 espresso sulle cellule tumorali dei tumori maligni delle cellule B, e CD22 utilizzato per la leucemia linfoblastica acuta), i target delle cellule car-t per i tumori solidi difficilmente si trovano solo sulle cellule tumorali pertanto si corre il rischio di andare ad attaccare anche cellule di organi vitali determinando lo sviluppo di tossicità. Tuttavia si sta cercando di superare tale limite “costruendo” un recettore specifico attraverso l’ingegneria genetica che abbia come target solo gli specifici antigeni tumorali dei tumori solidi. I dati più interessanti ad oggi riguardano i pazienti con neuroblastoma, su cui un nuovo tipo di car-t ha portato a una risposta completa di tre pazienti su undici, senza tossicità sul bersaglio e fuori dal tumore. Un’altra car-t in corso di sperimentale è quella rivolta contro il recettore della mesotelina, un antigene presente in molti carcinomi, ma anche sul normale endotelio. Sono stati anche condotti trial clinici per identificare una finestra terapeutica che fosse efficace per i tumori del pancreas, dello stomaco, ovarico e polmonare, ma non tossica per la membrana sierosa che riveste gli organi del torace e dell'addome. Il bello deve ancora venire!”.

L’USO DELLE CAR-T CELL NEI LINFOMI

Le Car-t cell rappresentano una delle nuove frontiere dell’immunoterapia. Si tratta di un approccio diverso rispetto all’immunoterapia che consiste nell’ingegnerizzare i linfociti T del paziente facendogli esprimere un nuovo recettore chimerico (Car) in grado di veicolarli verso un antigene (Cd19) presente alla superficie delle cellule tumorali dei linfomi a fenotipo B. L’espressione di tale recettore chimerico, che una volta legatosi alle cellule tumorali attiva direttamente il potenziale citotossico dei linfociti CAR, superando i meccanismi di evasione immunitaria della neoplasia. Le Car-t possono essere impiegate nel trattamento di due patologie, i Linfomi non Hodgkin di tipo aggressivo e il mieloma multiplo. “Il quadro attuale è molto stimolante per quanto riguarda la terapia dei linfomi – spiega Antonello Pinto, Direttore SC Ematologia Oncologica, Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS, Fondazione “G. Pascale”. – In particolare, si è oggi accumulata una notevole mole di dati consolidati circa l’efficacia della terapia CAR-T nei linfomi non-Hodgkin aggressivi a grandi cellule, mentre sono in via di rapido sviluppo le esperienze nel campo della terapia del mieloma multiplo. Le due situazioni sono diverse anzitutto dal punto di vista clinico: i Linfomi non Hodgkin di tipo aggressivo sono neoplasie che con la terapia corrente si riesce a guarire all’incirca nel 50-60% dei casi; per il restante 40% dei casi, la terapia di salvataggio ed il trapianto autologo di cellule staminali riesce a guarire una percentuale limitata di questi pazienti, circa il 10%. Resta quindi un 30-40% di pazienti per i quali sono oggi utilizzabili questi nuovi approcci terapeutici. I dati attualmente disponibili, basati su 3 studi clinici relativi alle CAR-t per i linfomi non-Hodgkin a grandi cellule, dimostrano che circa il 40% dei pazienti che ha ricevuto il trattamento CAR-T a oltre 2 anni dalla terapia è rimasto in remissione di malattia ed è quindi potenzialmente proiettato verso la guarigione. Questo risultato è significativo: senza questa terapia, la prognosi per la stessa tipologia di pazienti era mediamente oscillante tra i 6 e i 12 mesi. Se questi pazienti raggiungeranno la piena guarigione è ancora troppo presto per dirlo, ma i risultati clinici fin qui evidenziati sono estremamente incoraggianti”.

“Per quello che concerne il mieloma multiplo la situazione è differente – prosegue Pinto. - Si tratta infatti di una neoplasia curabile ma non guaribile. Con le terapie di prima linea i pazienti si avvicinano a lunghe sopravvivenze, anche di 8-10 anni, ma la gran parte di questi va incontro a una recidiva. La situazione è diversa anche dal punto di vista regolatorio. Mentre nei linfomi ci sono già due prodotti registrati e rimborsabili, il processo di registrazione della car-t cell da impiegare nei pazienti del mieloma multiplo è ancora lungo, e affinché venga compiuto l’attesa può essere ancora lunga diversi mesi”. È comunque importante sottolineare come l’erogazione delle terapie car-t rappresenti un processo complesso, limitato a pochi Centri di consolidata competenza. Ciò al fine di garantire, da una parte la corretta gestione laboratoristica delle cellule ingegnerizzate, ma sopra ogni cosa ai fini di assicurare l’impegnativo piano di safety management dei pazienti. Le terapie car-t infatti, a fronte di una efficacia clinica ormai confermata, possono essere associate ad effetti collaterali anche importanti la cui gestione richiede la presenza di un team multidisciplinare di medici esperti nel settore specifico della immunoterapia.

IL PROGETTO ATMP FORUM

Il progetto Atmp Forum nasce il 6 luglio 2017 da MA Provider in collaborazione con il dipartimento di scienze del farmaco dell’Università del Piemonte Orientale (Novara), con l’obiettivo comune di rafforzare e implementare il ruolo primario che l’Italia ha giocato nello scenario Atmp.

“L’iniziativa di oggi a Napoli rappresenta un’importante tappa in un percorso ancora in svolgimento: il supporto dato dalle istituzioni locali dimostra come l’implementazione di questo progetto stia proseguendo attraverso una concertazione che coinvolge molteplici attori in tutto il Paese, con un approccio che ci permette di guardare con ottimismo al Sistema-Italia - sottolinea Elena Paola Lanati, Direttore Atmp Forum. - Le Atmp costituiscono un’opportunità di crescita per tutto il sistema sanitario nazionale e sono uno strumento radicalmente innovativo di cura. L’Atmp Forum è stata la prima iniziativa in Italia ad occuparsi di terapie avanzate, anche tramite il portale ufficiale Atmpforum.com, che vuole essere una fonte di informazione e continuo aggiornamento sul tema. Lo scorso dicembre, abbiamo presentato il report italiano sulle advanced therapy medicinal product, il primo documento prodotto in Italia, che ha studiato l’andamento della ricerca e sviluppo delle Atmp a livello globale, le modalità di accesso e rimborsabilità delle terapie avanzate nei vari Paesi europei e in Italia, oltre che valutare l’impatto di budget di questa innovazione rispetto alle risorse attuali del Ssn. Il prossimo 24 ottobre sarà, invece, presentato a Roma, sempre presso l’Auditorium del Ministero della Salute, il “Secondo Report italiano sulle Atmp: come rendere attrattiva l’Italia nella ricerca e produzione delle Atmp”. Queste terapie rappresentano una speranza per pazienti affetti da gravi malattie oggi incurabili e hanno dato già prova di efficacia in popolazioni selezionate; il costo superiore allo standard va quindi messo in relazione al valore generato per i pazienti da un trattamento ‘’one shot’’, e all’effetto nel lungo periodo, diventando perciò sovrapponibile se non inferiore al costo di terapie croniche”.