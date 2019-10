Al via il ciclo di incontri "La lettura e la solidarietà" Iniziativa promossa dall’ufficio scuola della diocesi di Nola

Il 27 ottobre alle ore 17 nella Chiesa di San Paolo Bel Sito (via Roma, 5) prenderà il via il ciclo di incontri “La lettura e la solidarietà”, curato dal poeta e critico Carlangelo Mauro e promosso dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola e dalla parrocchia San Paolo Eremita e SS. Epifania di San Paolo Bel Sito.

Al centro di questo primo incontro ci sarà Brigitte, congolese, giunta in Italia per sfuggire alle torture e accolta dai volontari del Centro Astalli di Roma il cui aiuto le ha permesso di ricominciare a vivere e di provare a ricongiungersi con la sua famiglia. La sua storia è stata raccontata da Melania Mazzucco (Einaudi, 2016) in Io sono con te. Storia di Brigitte, libro che sarà il punto di partenza del dialogo del 27 sera, con la scrittrice romana. La serata è patrocinata dal Comune di San Paolo Bel Sito e dal Centro Astalli.

Prossimo imperdibile incontro, quello del 16 Novembre, presso il Palazzo Vescovile di Nola: Marta Bernardini (Federazione Chiese Evangeliche) e Francesco Dandolo (Comunità di S. Egidio) interverranno sul tema Accoglienza e corridoi umanitari. Necessità di una solidarietà europea.

In calendario: a marzo, Ricordando i treni della solidarietà. Incontro con Viola Ardone, Il treno dei bambini (Einaudi); ad aprile, L'emigrazione dall'Africa in Italia: incontro con Carmine Abate, autore de Le rughe del sorriso (Mondadori); a settembre Dio del silenzio: apri la solitudine. Incontro con Alessandro Quasimodo sul volume Tutte le poesie di Salvatore Quasimodo (Mondadori); ad ottobre I care: ricordando Don Milani. Incontro con Bruno Becchi (Lassù a Barbiana ieri e oggi, Polistampa) e gli allievi della scuola di Barbiana (Lettera a una professoressa, LEF).

«Da sempre l’Ufficio Scuola è impegnato nel dialogo con il territorio attraverso la cultura - sottolinea il direttore dell’ufficio diocesano don Virgilio Marone -. Il ciclo di incontri promosso dal professore Mauro è un’ottima occasione per offrire la possibilità di confronto e riflessione su questioni importanti per la vita di credenti e non. Fermarsi e ascoltare storie come quella di Brigitte ci ricorda che l’essere umano è fatto per costruire ponti, per tessere relazioni, per creare spazi di vita».

Il 27 ottobre, alla presenza di Brigitte, interverranno anche vicario generale della diocesi di Nola, don Pasquale Capasso, il parroco di San Paolo Bel Sito, don Fernando Russo, il responsabile dell'Ufficio Scuola Diocesi di Nola Don Virgilio Marone, il sindaco di San Paolo Bel Sito, Manolo Cafarelli, e Francesca Napoli, legale del Centro Astalli.

"Brigitte è stata accolta dal Centro Astalli di Roma e ha avuto lo status di rifugiata - aggiunge Carlangelo Mauro -. Ma la sua situazione rimane molto difficile. Solo due dei suoi figli sono potuti arrivare in Italia. Andare avanti, sostenerli è per lei estremamente difficile, riunire la sua famiglia lo è ancora di più. La sua situazione è sempre precaria. Per questo in occasione dell'incontro è stata avviata una raccolta fondi per Brigitte."

L’evento è stato realizzato con la collaborazione con Rivista Infiniti mondi, Centro Astalli Sud, Arciconfraternita di San Raffaele-Nola, Lions Club Castello di Cisterna Vesuvio Nord, Circolo Pickwick di San Paolo Bel Sito, Circolo Letterario Anastasiano, Archeoclub di Nola.