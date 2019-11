Una pedalata per la vita a Volla: "Salviamo Fabiana" La due giorni di solidarietà tra sport ed eventi

Una domenica per la vita. Questa la denominazione dell’evento solidale che si svolgerà sul territorio del comune di Volla (NA). La rassegna si articolerà in due giorni: sabato 9 e domenica 10 novembre 2019. Un fine settimana interamente dedicato alla raccolta fondi per salvare la vita di Fabiana.

Sabato 9 novembre, alle ore 9, si terrà “Una pedalata per la vita” per le vie della città. La partenza è prevista per le ore 10, presso l’Area Mercatale di via San Giorgio. Il costo d’iscrizione è di 5€, con consegna del sacchetto (merenda, gadget e pettorina).

Domenica 10 novembre avrà luogo un’intera giornata dedicata a bambini, ragazzi e adulti. Presso la Tendostruttura di via Carducci, a Volla (NA), “Mangia+bevi=dona” con l’animazione I Briganti, la partecipazione del Mago Marfi e il catering a cura de Il Brigante dei Sapori. In serata spettacoli musicali con ospiti a sorpresa. È gradita la partecipazione della comunità cittadina per sostenere le cure mediche di Fabiana.