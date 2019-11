Grande festa per i primi 70 anni di Armando De Rosa Il presidente della Pro Loco di Villaricca festeggiato da parenti ed amici più cari

Abbracciato dall’affetto dei figli, dei nipoti e degli amici più cari, ha festeggiato in compagnia ed in allegria i suoi prim70 anni, Armandino De Rosa, presidente della Pro Loco di Villaricca e direttore di Campania Felix Tv. Serata all’insegna della “rete”, delle eccellenze del territorio e di gustosi manicaretti nell’accogliente location dell’Avenir, un locale di tendenza nato da qualche mese e proprio a Villaricca, che sa offrire ai suoi ospiti un ambiente innovativo e delizie per il palato.

Nonostante l’inclemenza climatica, tutti gli amici più cari e tanti artisti del territorio hanno partecipato alla serata, sapientemente organizzata da Anna Maria Porcelli, consorte di Armando e suo Alter Ego, che ha saputo pianificare un mix di interventi artistici a cui hanno preso parte una serie di artisti che, in questi 70 anni, hanno incrociato la propria vita professionale con quella di Armando da sempre impegnato nella promozione del “genius loci”.

Hanno deliziato il festeggiato ed i partecipanti: Antonio Diana, anche nelle vesti di presentatore della festa, Alessia Moio, I Guarracini, Mimmo Angrisano ed anche Sergio Bruni “fil rouge” della serata, che ha ripercorso anche l’impegno professionale, sociale e di promozione territoriale di Armando De Rosa. Ad animare il bel momento di aggregazione anche Antonella Bellissimo e Tommaso Di Nardo che, a due voci, hanno recitato una poesia del maestro Palomba, paroliere preferito di Bruni ed autore dell’indimenticabile “Carmela”.

Sempre esponente del territorio Simona Nouria Ferrante, colei che ha portato nella serata anche un pizzico di internazionalità con una bella performance di danza del ventre facendo luccicare gli occhi ai tanti signori presenti.

La bravura, l’arte ed il generoso impegno di tutti, in particolare dei giovani del Servizio Civile, ha reso unica una serata da lupi, facendo festeggiare ad Armando De Rosa, per tutti Armandino, un 70esimo compleanno pieno di affetto ed amicizia.