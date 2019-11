Arec, consegna borse di studio per progetti restauro Cerimonia a Napoli in consiglio regionale

Saranno consegnate martedì 19 novembre 2019, alle ore 10.30, presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale Isola F13, di Napoli, nella Sala “Caduti di Nassiriya” le borse di studio messe a disposizione dall’Arec, associazione ex consiglieri per i due progetti, uno per la fondazione real sito di Carditello per progetti di restauro al sito, l’altro per atleti campani dello sport che si sono distinti nelle varie discipline per l’anno 2019 ,in collaborazione con l’associazione bluduemila.

Saranno assegnate quattro borse di studio ai progetti di restauro per il Real sito di Carditello e sette borse di studio ad atleti campani di varie discipline sportive per il 2019 per l’associazione bluduemila.

Numerosi, sono stati i partecipanti che, hanno presentato alle commissioni giudicatrici le tesi e il curriculum sportivo anno 2019.

Alla cerimonia di consegna delle borse di studio prenderanno parte il presidente dell’Arec Vincenzo Cappello, il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Luigi Nicolais, il presidente dell’associazione Bluduemila Marco del Gaiso e il consigliere regionale, Questore alle Finanze, Antonio Marciano.

Al termine della proclamazione ai vincitori, che saranno presenti, verrà consegnata la borsa di studio e una targa ricordo.