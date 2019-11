Grande trionfo al "Party del sorriso" dedicato agli ultimi Oltre mille persone per il big evento di Iannelli a Villa Domi

Si è svolto nella meravigliosa Villa Domi, la III edizione del Party del sorriso più emozionante al mondo.

Un evento ideato e curato dall'Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli, icona di Pulcinella, in collaborazione con Villa Domi del padron Domenico Contessa. Una serata dedicata alle persone meno fortunate.

Circa un migliaio coloro che hanno partecipato con eleganza alla serata. Attori, modelle, vip, giornalisti, fotografri, pittori, espositori, ballerini, musicisti, cantanti, un cocktail di emozioni presentati con maestria e genialità da Angelo Iannelli e la bellissima Edda Cioffi affiancati dalla straordinaria modella dell'accademia di moda Maria Mauro" Asia" che ha presentato un abito esclusivo.

Tutta la serata ha visto protagonisti i ragazzi meno fortunati come in quasi tutti gli eventi di Iannelli, che li ha coinvolti facendoli sentire eroi della serata. Bravissimi gli amici di Pulcinella e dell'Associazione Augurabile nell'accogliere e servire i prodotti da degustare.

I ragazzi diversamente abili protagonisti della kermesse grazie anche alla sinergia con All'ambasciatore del Sorriso Iannelli, bravo a coinvolgerli come: modelli, presentatori, cantanti, ballerini e musicisti. In villa emozioni indescrivibili, lacrime di gioia e volti sorridenti.

Per le istituzioni erano presenti Paolo Russo, Francesco Barbato Francesco, il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore di Sarno, il presidente Associazione "For love S. Anastasia" Mimmo De Simone che ha portato i saluti del sindaco di Sant'Anastasia Lello Abete.

Apprezzata l' esibizione del trombettista Antonio Franzese "Trumpet" successivamente l'esibizione di Ludo Brusco "Mr Hyde " e ancora il cantautore Marco Fasano che ha proposto il suo ultimo brano. Suggestiva la sfilata di Paprika Abbigliamento e intimo con le più belle modelle Internazionali, seguita dalla sfilata abiti da sposa della stilista Nunzia Di Bernardo, che ha proposto anche un momento toccante, in passerella Miry D'Amico e la figlia neonata. E' stata poi la volta del cantante Mario Conte direttamente dal Boss delle cerimonie ha proposto un brano di Massimo Ranieri, spazio al ballo con i giovanissimi talentuosi: Salvatore Ciccone e Barbara Giada e ancora il cabaret con Massimiliano Cimino.

Emozioni a raffica, in villa spazio ai giochi di luci con la bravissima Aigul Duisheeva. Un parterre stellare presente al più bel party del Mondo. Tantissime le eccellenze presenti, ricordiamo fra gli altri: Paulino Arcanjo direttamente dal programma Real Time, la Miss Europa Anna Semenkova, la presentatrice programmi televisivi Marta Krevsun, le modelle: Silvana Gizzi, Giulia Logorio, Natascia Ummaro, Giulia Accardo, Chiara Cernacchiara e ancora, Antonio Ciccone, Roberto Minini sosia ufficiale di Bono Vox, Enzo Acri, Enzo Agliardi, Federica Moccia, Umberto del Prete, Nando Morra, Enzo Nicolo, Miriam Rigione, Lina la Mura,Gianfranco Bellissimo, Ettore Dimitroff, Vincenzo Assananti, Anna Annunziata, Eduardo Angeloni, Lino Blandizzi e tanti altri.

Ben rappresentato il panorama dell'informazione con Franco Capasso, Gigione Maresca con Positano News, Divi e Divi con Alfredo Mariani, Anteprima TV con Maria Cosenza, La Provincia online con Gabriella Bellini,la redazione La notteonline con Maria Parente, Magda eventi di Magda Mancuso, Dg Photo Art di Davide Guida, Web Tv 1.it con Bruno Fontanarosa.

Tantissimi i Fotografri: Umberto Raia, Alessandro Perrotta, Maurek Poggiante, Allessandro Gatto, Mauro Cielo, Maria Villani, Vincenzo Burrone, Gino La Gatta, Sebastiano Egizio e tanti altri a rendere unico il Party , i" Percorsi D'arte in tour "con le opere degli artisti: Simona Giglio, Lorenzo Di Marino, Nadia Basso, Francesco Sellone, Giovanni Cardiero e Francesco Festa, questi ultimi hanno donato alcune opere d'arte all'artista Angelo Iannelli.

La manifestazione si è conclusa tra scroscianti applausi ed è stata caratterizzata dal taglio della torta, dal lancio di coriandoli e brindisi finale insieme al cantante Franco Ricciardi due volte vincitore del David Di Donatello che ha ricevuto il prestigioso premio Cuore D'oro insieme al dirigente Asl Na1 Ciro Verdoliva.

Il trionfo del Party del Sorriso ha conquistato tutti anche sui social, facebook, Instagram, con pagine intere di migliaia e migliaia di complimenti agli organizzatori . Una serata magica dove i meno fortunati sono stati eroi della festa . Angelo Iannelli soddisfatto della serata ha ringraziato tutti i presenti in particolare l'amico Domenico Contessa di Villa Domi è ha ricordato la missione per tutti in questo mondo, dare voce a chi non ha voce è rendere abili i disabili. (Foto Umberto Raia.)