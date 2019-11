Napoli: "Intitolate una strada ad Alighiero Noschese" Il popolare imitatore non va dimenticato

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che nel 1980, l’anno seguente alla tragica scomparsa del grande artista, promosse a Napoli il “Premio Alighiero Noschese”, il quale, nella prima edizione, fu assegnato ad artisti come Roberto Murolo e il trio “La smorfia” con Troisi, Arena e De Caro, in occasione dell’87esimo anniversario dalla nascita e in prossimità dei 40 anni dalla morte del più grande imitatore di tutti i tempi, l’indimenticato e indimenticabile Alighiero Noschese, nato a Napoli, nel quartiere collinare del Vomero, il 25 novembre 1932, ripropone all’amministrazione comunale partenopea di dedicare alla memoria di uno dei personaggi più amati dagli italiani, scomparso prematuramente il 3 dicembre 1979, una strada o un altro luogo pubblico del capoluogo partenopeo.

Un'intitolazione – afferma Capodanno - che, per la verità, avrebbe già dovuto trovare attuazione da tempo, anche a Napoli.

E' qui che l’artista ebbe i natali, così come già avvenuto in altre città, come Roma e San Giorgio a Cremano. Proprio in quest'ultima città, due anni fa, è stata inaugurata l'opera "Ricominciamo da qui", quale omaggio sia ad Alighiero Noschese che a Massimo Troisi, titolo ispirato dal primo film diretto da Troisi "Ricomincio da tre", uscito nel 1981, ambientato proprio a San Giorgio a Cremano ". Foto inviata da Gennaro Capodanno.