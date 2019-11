L'incantevole Ambra Vitiello spopola al Red Carpet del Cuore» Il top della guest star a marzo sarà in Irpinia ad Ariano al premio internazionale Sublimitas

L'incantevole Ambra Vitiello spopola anche al «Red Carpet del Cuore». Il top della guest star insieme ad Eva Henger, Giada De Simone e Yulia Mayerchuk.

"Una bella atmosfera e tanto calore - ha detto Ambra - tra moda e beneficenza. Eventi a cui partecipo sempre con grande ammirazione. E poi Napoli è Napoli e sfilare nella mia terra per me è sempre motivo di grande orgoglio. Il premio eccellenze del cuore, è stato rappresentato da una scultura di Domenico Sepe su idea di Ugo Autuori. In prima linea l'associazione “Sos sostenitori Santobono onlus”.

La cerimonia si è tenuta al Salone Margherita di Napoli. Quttro i set di moda con la partecipazione di designer italiani di grosso spessore. Parterre d'eccezione con Eva Grimaldi e Justine Mattera, Hoara Borselli e Ambra Lombardo. Impeccabili le web influencer Chiara Stile, Erika Vanacore e Katiuscia Cavaliere. Conduzione affidata a Beppe Convertini e Cinzia Profita con la simpatia di Alessandro Bolide. Sul palco personaggi di spicco tra cui il Presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola e i vari premiati: Tramontano, ex primario del Santobono, il biologo Maurizio D'Esposito e per lo spettacolo Nello Daniele, Massimo Giletti e l'attore Gianni Parisi.

A marzo 2020 la top model Ambra Vitiello, riceverà una menzione speciale sempre in Campania, ad Ariano Irpino, al prestigioso premio internazionale Sublimitas ideato dal vulcanico presidente Fibs Peppino Colarusso. Cerimonia a cui prenderà parte il numuero uno dell'anti mafia in Italia, il magistrato Federico Cafiero de Raho. La bellissima foto è di Alessandro Gatto.