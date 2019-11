Giornata internazionale disabilità: eventi in tutta Italia Sportelli informativi, flash mob e iniziative speciali

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il prossimo 3 dicembre, le associazioni dei consumatori aderenti al progetto Nessuno E-scluso (finanziato dal Mise) propongono in molte città italiane una serie di iniziative speciali, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sul tema dei diritti delle persone con disabilità e sui servizi e le agevolazioni a loro riservate.



Sportelli aperti e dedicati al tema con la collaborazione delle istituzioni locali e di associazioni attive sul territorio caratterizzeranno l'attività degli sportelli del progetto a Ivrea, Caluso, Genova (in collaborazione con la Segreteria Comunale Disabilità della Città Metropolitana) e Bologna (insieme all’associazione Mi Curo di te con cui il giorno stesso verrà firmato un protocollo d’intesa).

Particolare l'attività proposta in Campania in collaborazione con Eav presso alcune fermate della Circumvesuviana: l'iniziativa dal titolo “Il trenino della solidarietà” coinvolgerà gli studenti di alcuni istituti scolastici della zona, che si esibiranno in un flash mob, gli addetti dell’ente di trasporto e i rappresentanti di diverse associazioni di categoria.



“Ci proponiamo in questo modo di rispondere alla chiamata simbolica che riceviamo in occasione di questa giornata, il cui tema per l'anno 2019 è quello di promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e la loro leadership, prendendo spunto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall'Agenda dello Sviluppo 2030” spiegano i rappresentanti delle associazioni aderenti al progetto, ovvero Assoutenti, Adiconsum, CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano e Lega Consumatori.



Il progetto nazionale “Nessuno E-scluso” - finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DM 7 febbraio 2018 della DG per il mercato e la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - fornisce informazione e tutela ai consumatori con l’obiettivo di arginare “fattori di esclusione” come disabilità, povertà e scarsa conoscenza delle tecnologie digitali che spesso impediscono o limitano le attività più semplici e la conoscenza di informazioni che potrebbero migliorare la qualità di vita delle persone.



Il progetto favorirà inoltre la partecipazione attiva dei cittadini per valutare i servizi degli enti locali con un’apposita APP e coinvolgerà enti della PA e organizzazioni della società civile impegnati nella digitalizzazione e nell’assistenza nei campi previsti dal Codice del Consumo: tutela della salute, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, educazione al consumo e all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.



A “Nessuno E-scluso” sarà dedicata anche l'intera sessione pomeridiana del 5 dicembre di Expo Consumatori 4.0, all'ex Mattatoio di Roma, con dibattito e confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del sindacato e delle stesse associazioni promotrici Adiconsum, Assoutenti, Lega Consumatori e Ctcu.