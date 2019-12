Corti a Sud: premio alla carriera per il regista Iannelli Rispetto dell'ambiente e impegno nel sociale al fianco delle fasce più deboli

Si è svolta a Polla all’Auditorium della scuola media “E. de Amicia”, la settima edizione del Festival "Corti a Sud" dedicato agli studenti di primo e secondo grado. L'iniziativa è stata promossa dall’ associazione “Tempo e Memoria”, presieduta da Vincenzo D’Amico, con la collaborazione dell' associazione Monte Pruno Giovani. La manifestazione ha visto la proiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori del Festival “Legalità in Corto” alla presenza di diversi studenti e autorità ricordiamo tra cui Enza Ruggiero ideatrice di “School Movie Awards” e il produttore e regista, Sante Massimo Lamonaca.

Da Napoli “Special Guest “della kermesse, è stato il regista e scrittore Angelo Iannelli, che attraverso i suoi lavori per il cinema sociale,continua a lanciare messaggi al mondo contro la violenza sull’ambiente e il disagio sociale partendo dalle scuole del Parco Verde di Caivano con la sua figura di un super eroe "Pulcinella" emblema del cambiamento che porta a far innamorare gli studenti della maschera eterna.

A premiarlo il regista Giuseppe Marmo, il direttore artistico Gianluca De Lauso, i sindaci di Polla e di Pertosa Raffaele Giuliano e Michele Caggiano con la seguente motivazione: "Premio alla carriera per l’esercizio dell’attività professionale all’insegna della diffusione dei principi della legalità tra le nuove generazioni e per l’impegno costante attraverso anche il mezzo cinematografrico tramite l’uso dell’antica figura di Pulcinella.L’autore regista e scrittore Angelo Iannelli con la sua opera cinematografrica ha rappresentato perfettamente uno spaccato di mondo giovanile in bilico tra reale ed il virtuale riuscendo con elevata capacità, ad interloquire con gli adulti del futuro."

Angelo Iannelli commosso ha ringraziato gli organizzatori e ha invitato tutti i presenti a rispettare l’ambiente e dialogare in famiglia e a scuola su come salvaguardare la nostra esistenza.