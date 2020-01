Sette tenori del San Carlo per il concerto della pace Grande attesa per l'esibizione di questa sera nello storico Teatro Minerva a Boscoreale

Questa sera alle ore 20:00, nell'accogliente cornice dello storico Teatro Minerva, si esibiranno i tenori del Teatro San Carlo di Napoli, Gaetano De Rosa, Alessandro Luadi, Michele Maddaloni, Nino Mennella, Luigi Strazzullo, Mario Todisco e Armando Valentino, accompagnati al pianoforte dal maestro Antonino Armagno.

Il Concerto dal titolo “Te voglio bene Assaje” è un percorso in otto secoli di canzone napoletana partendo da “Jesce sole” e “Fenesta vascia”, fino a "Caruso" e “ 'A città e Pulecenella”, ripercorrendo tutti i grandi classici che hanno reso immortale e conosciuta in tutto il mondo questa grande tradizione.

I cantanti lirici hanno avuto un rapporto particolare con la canzone napoletana fondata su musiche scritte per essere eseguite da voci educate all'arte.

Il concerto con sette voci di tenore, che accompagnano lo spettatore in un viaggio ricco di emozioni e di sorprese tra canzoni, poesia e aneddoti, ha registrato un notevole successo in spettacoli analoghi eseguiti in diversi teatri italiani.

Il concerto per la pace di quest'anno, promosso dall'amministrazione comunale, è dedicato al tema dell'armonia tra uomo e natura e alla necessità a considerare il Pianeta la nostra casa comune, come ha più volte richiamato Papa Francesco.

L’ingresso è ad invito fino ad esaurimento dei posti disponibili (sono ancora fruibili pochi inviti). Info e prenotazioni contattando i seguenti numeri telefonici: Comune di Boscoreale 0818574282 – Teatro Minerva 3357357159.