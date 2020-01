Un viaggio alla riscoperta dei tesori enoici campani Il ricco programma 2020 di Aspi Campania

Al via già da gennaio le masterclass dedicate a territori, vini, persone e progetti di grande rilevanza per il mondo del vino, volti a raccontare alcuni dei territori del vino tra i più suggestivi della Campania, progetti di particolare valorizzazione culturale promossi in regione grazie alla collaborazione con alcune realtà Consortili e aziende di grande valore storico.

Si comincia a gennaio con la lezione di approfondimento ‘’I Campi Flegrei’’, che vede la collaborazione di alcune tra le più prestigiose aziende del territorio, ed entra a pieno titolo nel programma di formazione dei corsisti di 1° e 2° livello di Napoli. Seguiranno, a febbraio, la masterclass dedicata all’Ager Falernus, in collaborazione con il Consorzio ViTiCa, a marzo quella dedicata al Progetto Feudi Studi dell’azienda Feudi Di San Gregorio, e ad aprile una storica verticale del Pallagrello bianco Le Serole di Terre del Principe.

Aperte anche le iscrizioni per il corso propedeutico di primo livello che prenderà il via a febbraio, rivolto agli aspiranti sommelier e articolato in 12 lezioni frontali in aula, con approfondimenti teorici e degustazioni, per fornire ai partecipanti un bagaglio tecnico e culturale che permetta di acquisire le nozioni base della professione.

Tutte le attività si svolgeranno a Villa Eubea, suggestiva dimora che fonde antico e moderno tra i resti dell’antica Cuma, a Pozzuoli (Na).

«Aspi Campania, oggi più che mai, è impegnata nel rafforzare la figura di alta professionalità che ogni Sommelier deve saper rappresentare nel mondo del vino, dove si è costantemente alla ricerca di donne e uomini preparati, specializzati e capaci di fare la differenza con il proprio talento e lavoro – spiega Ciro Laringe, Vice Presidente Aspi e coordinatore Aspi Campania. Per questo siamo convinti che proporre nel nostro calendario eventi per approfondire e conoscere meglio il grande lavoro di valorizzazione che le aziende impegnate nel mondo del vino stanno conducendo in Campania, ma non solo, possa rappresentare una grande occasione per noi e le aziende che vi partecipano per migliorare e crescere assieme».