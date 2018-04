Fico e le Iene: "Paga la colf in nero". Lui: nega: No,un'amica Il presidente della Camera:aiuta la mia compagna. Giallo anche su collaboratore: «È un irregolare»

di Simonetta Ieppariello

Un servizio che, ancora prima di andare in onda, ha fatto esplodere la polemica.

Il presidente della Camera Roberto Fico pagherebbe in nero la collaboratrice domestica che lavora nella casa napoletana dove l'esponente Cinque Stelle e la sua compagna vivono. Almeno secondo quanto emerge da un'inchiesta del programma, targato Mediaset, "Le Iene" che andrà in onda questa sera, 29 aprile, ed è stata però anticipata da diversi organi di stampa nazionali. Intercettato da un giornalista della trasmissione Mediaset, il presidente Fico pare in difficoltà. "Imma", questo il nome della colf, "è una carissima amica", così la definisce Fico. (foto fonte google)

Nel servizio, Imma risponde a una persona che le chiede informazioni, registrando con telecamera nascosta. "Lavoro qui, prendo 500 euro al mese, i contributi li pagano. Faccio turni da mezzogiorno alle tre e dalle 6 alle sette e mezza. Volevo anche andare via ma sono rimasta per l'affetto per la bambina, l'ho cresciuta", dice Imma. Ma il Presidente Fico è perplesso: "Nessun rapporto di lavoro, Imma è amica della mia compagna Yvonne. Ogni tanto vanno insieme a fare la spesa".“

In realtà non si sa bene cosa sia Imma, una ragazza che appare senza volto, mezzo tronco inquadrato in un video rubato con telecamera nascosta, davanti a un cancello, a Napoli, mentre parla con qualcuno.

Da qui nasce il servizio delle Iene, che racconta di 500 euro «in nero» a Imma e poi di Roman, un immigrato ucraino, non si sa se con permesso di soggiorno o meno, che aiutava Fico e la partner in casa e che da qualche settimana non si vede più.

Certo è che il servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti titolato «Roberto Fico: auto blu e colf in nero?», in onda stasera su Italia uno, fa già discutere.

Tempestato di domande insistenti sulla presenza a casa sua e della sua compagna di una giovane che lui definisce «una cara amica» ma che da una breve chiacchierata con la telecamera nascosta parrebbe essere una baby sitter e domestica. Non in regola.

La pagina Facebook Matteorenzinews chiedeva già ieri perché Mediaset non avesse «dato seguito all’annuncio della puntata preparata dalle Iene» su «presunte irregolarità rispetto al contratto di una collaboratrice domestica». Di qua altri parleranno di «fake a orologeria» fatte uscire proprio ora da una trasmissione che è nota per tanti scoop indigesti a Berlusconi ma comunque appartiene all’odiato Cavaliere, che vede i grillini come la peste. «Con contratto? Senza contratto?» Due domande, le risposte e la polemica che esplode.