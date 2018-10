Il cuore grande di Napoli: in migliaia per salvare Alex L'appello: più kit, tanti donatori. Al piccolo non resta molto da vivere

di Siep

Il cuore grande di Napoli scende in piazza, per una gara di solidarietà, vita e speranza. Napoli e i napoletani hanno risposto in massa all'appello della famiglia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica, che ha urgente bisogno di un trapianto di midollo. E' corsa contro il tempo per salvare in piccolo.

Più tappe per cercare un donatore compatibile. La coda di aspiranti donatori si è iniziata a formare già dalle ore 8.30, ben mezz'ora prima che lo stand per effettuare il tampone fosse aperto. Tutti in fila per provare a salvare Alex.

Possono effettuare il tampone soltanto persone di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti.

C'è chi si mette in fila dalle prime ore della mattina, in piazza del Plebiscito, per sottoporsi al tampone salivale che consente di individuare il donatore di midollo per salvare Alessandro, bimbo affetto da una rara malattia del sistema immunitario per la quale non esiste soluzione se non il trapianto di midollo. Al momento non se ne trovano di compatibili. Ce ne potrebbe essere uno su 100.000. Ad Alesandro non resta molto da vivere.

Un unico cordone di persone fatto di donne, uomini e di intere famiglie, si è snodato da Palazzo Reale fino al colonnato della Basilica di San Francesco da Paola. A salutare i volontari dell'Admo ed i potenziali donatori si è recato anche il sindaco Luigi de Magistris. Tutti commossi e speranzosi di poter salvare Alex.

Sono state chieste in mattinata altre emoteche per raccogliere più tamponi. Le lancette del tempo scorrono e secondo gli esperti c'è ancora pochissimo tempo. Un mese e poco più resta al bimbo, tenuto in vita da medicinali specifici.

Dopo appena tre ore, sono stati già utilizzati 700 tamponi su una fornitura complessiva di 1.150. E in piazza la coda di persone è ancora lunga. Da qui l'appello di Michele Franco, presidente Admo Campania, ad Avis, Croce Rossa, Vidas. «Vi chiediamo - ha detto Franco - di mandarci delle automoteche per fare i prelievi del sangue in assenza di altri kit salivali».

La buona notizia è stata l’arrivo dei 1.500 kit inviati da ditte private. Intanto si aspetta la fornitura annunciata ieri dal ministro della Salute, Giulia Grillo. Servono nuovi kit perchè domani la raccolta continua a Caserta, lunedì alla facoltà di Agraria a Portici, martedì di nuovo a Napoli alla sede universitaria di Monte Sant'Angelo e sabato ad Avellino.Si aspetta la conferma per gli appuntamenti a Benevento, Salerno e Sala Consilina proprio a causa della carenza di kit salivali.

I kit fino ad ora utilizzati a Napoli sono stati forniti proprio da Admo, che ha utilizzato le risorse disponibili per poter realizzare la ricerca del donatore.