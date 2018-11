Sanità, appalti truccati: si allarga lo scandalo, 33 indagati Svolta nello scandalo all'Asl Napoli 1, coinvolto anche un ex generale dei carabinieri

L’inchiesta sugli appalti truccati all’Asl Napoli 1 si allarga. Nel registro degli indagati vengono scritti altri nomi eccellenti. Spicca la figura dell’ex generale dei carabinieri Maurizio Scoppa, in qualità di commissario dell’Asl, accusato di turbativa d’asta. La Procura di Napoli ipotizza un coinvolgimento su più livelli e gli indagati salgono ora a 33. Gli avvisi di conclusione delle indagini a firma del sostituto procuratore Valter Brunetti sono stati notificati a 29 persone e quattro società.

Amanti sotto accusa. Nei giorni scorsi i finanzieri hanno notificato sei misure cautelari, che hanno colpito tra gli altri la dirigente dell’Asl Napoli 1 Loredana Di Vico e l’imprenditore Vincenzo di Dell’Accio al quale la donna era legata sentimentalmente. Rapporto che la donna ha ammesso anche davanti agli inquirenti, negando però di aver mai favorito il suo compagno per quanto concerne gli appalti. Indagati anche altri 4 componenti della famiglia dell’Accio e un loro collaboratore.

Gli sviluppi nell'indagine. Ma la vera novità nell'indagine riguarda il coinvolgimento di un dirigente dell’ospedale San Giovanni Bosco e due dipendenti dell’unita operativa dell’Asl. I tre rispondono di corruzione per aver ricevuto regali dall’imprenditore dell’Accio. Tra i benefit anche gli indagati ricevevano ci sono anche buoni da spendere presso una pasticceria di Napoli, un biglietto ferroviario e un soggiorno in un albergo di lusso. Tra i 33 indagati figura anche Francesco Alfonso Bottino, ex dirigente generale dell’ospedale Sant’Anna di Caserta già coinvolto in una inchiesta della Dda di Napoli su irregolarità di appalti. Bottino sarebbe coinvolto in questa inchiesta perché in concorso con altri indagati avrebbe fornito illegalmente quattro colonne laparoscopiche per l’ospedale casertano.