COVID, LE PRECISAZIONI DI LIMONE Una nota a chiarimento del direttore generale dell’Izsm

Antonio Limone, direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in riscontro ad un nostro articolo dal titolo “Covid: ci sono altri 6220 potenziali positivi, ecco perché”, inoltra una nota a chiarimento di cui diamo volentieri conto. Ecco il testo:

“In relazione all’articolo “Covid: ci sono altri 6220 potenziali positivi, ecco perché” a firma di Federico Festa e pubblicato sulla testata on line ottopagine.it in data 24 maggio 2020 si precisa di non aver mai, in nessuna sede, detto di aver azzerato il virus. Tale affermazione, infatti, è quanto mai priva di ogni fondamento. Perché noi potremo dire di averlo sconfitto solo quando sarà disponibile un vaccino. Il solo pensare che aver condotto uno studio di screening su una zona rossa possa comportare la sconfitta del virus, inoltre, tradisce la poca conoscenza dell’argomento. Lo studio di epidemiologia molecolare condotto ad Ariano Irpino ha come scopo quello di conoscere i contatti intercorsi tra virus e popolazione e, pertanto, la sua diffusione. Agghiacciante, invece, è la strumentalizzazione che si vuole fare usando impropriamente i numeri per creare panico nella cittadinanza. Equiparare la positività al test sierologico alla positività al tampone rinofaringeo è un errore, perché essere positivi al primo non vuol dire necessariamente avere la malattia in atto. Quel che sarebbe da sottolineare è che uno studio come questo, invece, ha lo scopo di comprendere come il virus si sia mosso tra la popolazione e che contatti abbia avuto con essa, per poter pianificare le future misure di contenimento e di distanziamento. Nell’articolo, inoltre, si parla polemicamente di ansia da prestazione, ansia da prestazione che non mi appartiene e che, per di più, sembra non voler considerare lo sforzo che ci ha visto impegnati nel voler dare il nostro contributo, in sinergia con altri Enti pubblici, in quella che è una vera e propria guerra che ancora stiamo combattendo quotidianamente e che, voglio sottolinearlo, va combattuta tutti insieme. Ai sensi della normativa vigente si invita a voler provvedere alla pubblicazione di quanto sopra con il dovuto rilievo”.