Lotto, tre vincite in Campania: conquistati oltre 44mila euro L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,1 milioni di euro in tutta Italia

Tripletta al Lotto in Campania: come riporta Agipronews, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è stata realizzata una vincita da 23.750 euro, mentre a Cava de Tirreni, in provincia di Salerno, un fortunato giocatore ha centrato una cinquina da oltre 10mila euro. Ad Agropoli, sempre in provincia di Salerno, è stato realizzato un altro colpo da 9.750 euro, che porta il bottino complessivo della regione a oltre 44mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 609,4 milioni di euro.