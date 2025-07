Regionali: nome divisivo e poco autorevole, Jannotti Pecci non sarà candidato Ecco perché è stato bocciato il presidente degli industriali di Napoli. Il centro destra su Cirielli

"Il candidato del centro destra in Campania c'è già. Ed è Edmondo Cirielli".

Da FdI arriva un deciso altolà all'idea di affidare la candidatura apicale per le prossime regionali a Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione industriali di Napoli, un'ipotesi più giornalistica che reale durata il tempo di un acquazzone estivo. Una boutade, insomma. Anche perché per il centrodestra, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, aveva deciso di mettere sul tavolo della coalizione il nome di Antonio D'Amato, 68 anni, presidente di Confindustria dal 2000 al 2004 e leader indiscusso degli industriali napoletani.

Nessuno nel centro destra ha proposto Jannotti Pecci

Ma c'è di più: il nome di Jannotti Pecci nessuno lo ha proposto tra le forze politiche ed, a questo punto, è sembrata più un'autocandidatura, giunta all'indomani dell'assemblea pubblica di Confindustria Napoli che aveva registrato la partecipazione della premier Meloni e di diversi ministri vicini a FdI. Insomma, non se n'è mai parlato nei confronti tra i rappresentanti dei partiti di centro destra.

Jannotti Pecci, nome divisivo e poco popolare

Ma il profilo di Jannotti Pecci - si fa notare negli ambienti politici - non sarebbe stato competitivo per una serie di ragioni: è un nome divisivo e poco autorevole politicamente, per niente popolare (non è conosciuto nelle realtà dove i voti sono decisivi sull'asse Napoli-Caserta-Salerno), e non potrebbe reggere lo scontro con avversari politici del calibro di Roberto Fico, l'ex presidente della Camera, ormai in pole position per il campo largo. E rispetto, poi, ad una figura politica e autorevole come quella del viceministro Edmondo Cirielli (candidatura legittimata anche dal partito della premier), l'attuale presidente degli industriali di Napoli non avrebbe nessuna chanche.

Tutti i dubbi sulla gestione di Palazzo Partanna

Dubbi e perplessità rispetto al nome di Jannotti Pecci vengono alimentati anche valutando la disastrosa gestione di Palazzo Partanna, che hanno fatto crollare il consenso di un presidente eletto con il 97 per cento dei voti ma che ha finito per scontentare la maggior parte degli industriali napoletani, alcuni dei quali (tra cui l'ex presidente Manfellotto) chiedono espressamente le sue dimissioni a un anno dalla scadenza del mandato.

La candidatura come un piano di fuga?

E allora nel centro destra si fa notare un aspetto: come può garantire l'unità di una coalizione politica chi ha diviso persino la categoria che l'aveva scelto come presidente. La candidatura allora potrebbe essere vista come un piano di fuga dalla polveriera che è diventato Palazzo Partanna. Ma i partiti di centro destra hanno già scelto un'altra strada. Insomma, nel toto candidati verso il voto per le regionali in Campania il nome di Costanzo Jannotti Pecci può essere depennato.