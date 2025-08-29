Terra dei Fuochi: in campo Agea e nuovi fondi da 10 milioni

Il Consiglio dei Ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, ha approvato un aggiornamento del piano straordinario per la Terra dei Fuochi, l’area compresa tra le province di Napoli e Caserta da anni simbolo dell’emergenza ambientale.
Il provvedimento riguarda il “piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti” per i comuni di Napoli e Caivano, e integra la delibera già varata il 28 marzo 2025.
Collaborazione istituzionale e ruolo di Agea
Il nuovo piano, elaborato dal commissario straordinario Fabio Ciciliano con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e i comuni interessati, prevede una collaborazione con Agea. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura fornirà la mappatura dei siti da bonificare e monitorare, mettendo a disposizione strumenti tecnologici e dati utili al contrasto dei roghi tossici e degli sversamenti illegali.
Le misure previste dal piano
L’aggiornamento introduce una serie di azioni concrete, come la definizione di un piano dettagliato di interventi con tempi e costi; l'identificazione dei siti inquinati e sorveglianza h24;
il supporto alle forze di polizia impegnate sul territorio; il censimento dei centri di raccolta autorizzati per i rifiuti speciali; le misure di prevenzione per evitare nuovi reati ambientali.
Inasprimento delle sanzioni e sensibilizzazione
Il governo annuncia anche un inasprimento delle sanzioni per chi inquina e brucia illegalmente rifiuti. Parallelamente, saranno avviate campagne di informazione e sensibilizzazione per i cittadini, così da rafforzare la governance territoriale ordinaria e promuovere comportamenti virtuosi.
Fondi per 10 milioni dal FSC
L’intervento avrà un costo stimato di 10 milioni di euro, finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Queste risorse saranno destinate alle operazioni di bonifica, controllo e prevenzione.