Festa del Lavoro: il Cardinale Battaglia con i lavoratori della Kiton Un segnale di vicinanza al mondo produttivo

Il mondo della sartoria d'eccellenza napoletana incontra la spiritualità. In vista della memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore, il Cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha scelto di celebrare la Messa per la Festa del Lavoro all'interno di una delle realtà produttive simbolo del territorio: la Kiton di Arzano.L’appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile alle ore 10.30. La scelta di non celebrare in cattedrale, ma tra i macchinari e i tavoli da taglio dell'azienda fondata da Ciro Paone nel 1968, non è casuale. Rappresenta la volontà della Chiesa di Napoli di accendere i riflettori sull’Area Nord, un distretto industriale fondamentale che, nonostante le criticità del contesto geografico, continua a garantire occupazione e sviluppo.

Alla celebrazione parteciperanno circa 400 lavoratori, insieme ai vertici dell'azienda e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del terzo settore. L’iniziativa è curata dal Servizio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, guidato da Maria Rosaria Soldi, in sinergia con la parrocchia dello Spirito Santo di Arzano.

L’intitolazione a Ciro Paone

La giornata assumerà anche un valore simbolico per la comunità locale: si terrà infatti la cerimonia ufficiale di intitolazione di Viale Ciro Paone (già Viale delle Industrie). Un tributo voluto fortemente dai dipendenti stessi, a testimonianza del legame profondo tra l'imprenditore e la sua forza lavoro. «Celebrare il lavoro dove esso si genera è un messaggio potente», fanno sapere dalla Diocesi. In un momento di trasformazioni economiche complesse per la Campania, la presenza del Cardinale Battaglia tra le mura della Kiton si configura come una riaffermazione della centralità della dignità umana nel processo produttivo, promuovendo quel dialogo necessario tra etica, impresa e territorio.