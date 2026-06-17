Addio al Cardinale Ruini: il cordoglio di Monsignor Battaglia Il ricordo dell'arcivescovo di Napoli: "Ha segnato la storia della Chiesa italiana"

Il mondo cattolico italiano piange la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano che ha guidato la Chiesa in una stagione di profondi mutamenti. A ricordare il suo operato e la sua eredità intellettuale è il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, che in un messaggio ufficiale ha tracciato il profilo di un uomo che è stato, per decenni, un punto di riferimento imprescindibile nel dibattito pubblico nazionale.

Una "sentinella" tra fede e ragione Nel suo messaggio di cordoglio, Monsignor Battaglia non nasconde la commozione, definendo Ruini "una delle figure che più hanno segnato la vita della Chiesa italiana negli ultimi decenni". Il cardinale napoletano rilegge il ministero di Ruini come quello di una "sentinella posta sulle mura", capace di mantenere alta la guardia in un'epoca, quella a cavallo tra il XX e il XXI secolo, in cui la secolarizzazione sembrava voler relegare il cristianesimo ai margini della storia.

Il cuore dell’analisi di Battaglia si concentra sul metodo Ruini: il "Progetto Culturale". Per l'arcivescovo di Napoli, l'eredità più significativa del porporato risiede nella ferma convinzione che "fede e ragione non siano avversarie". Ruini – ricorda Battaglia – ha insegnato che la Chiesa non deve temere il confronto con la modernità, ma deve invece interrogare le coscienze contemporanee, offrendo il proprio contributo alla costruzione del bene comune senza complessi di inferiorità.

Il legame con il Papa e la dedizione al servizio

Monsignor Battaglia sottolinea inoltre il profilo istituzionale del defunto, ricordando il suo lungo mandato alla guida della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e come Vicario del Papa per la Diocesi di Roma. Un servizio vissuto con "senso delle istituzioni" e una fedeltà assoluta al Successore di Pietro, in particolare accanto a San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

"Ha custodito l'unità della Chiesa come un dono da difendere ogni giorno", prosegue Battaglia, evidenziando come la comunione con il Pontefice sia stata per Ruini la "radice di ogni autentico servizio". È un passaggio che, letto con la sensibilità pastorale dell'arcivescovo partenopeo, suona come un testamento spirituale rivolto all'intero clero: il servizio alla Chiesa è autentico solo se vissuto come atto di amore verso Cristo.

Il cordoglio di Napoli La Diocesi di Napoli, attraverso la voce del suo pastore, si è unita ufficialmente nel dolore alle comunità di Roma e di Reggio Emilia-Guastalla, terre d'origine e di missione del defunto. In un momento di lutto che attraversa l'intera gerarchia ecclesiastica italiana, le parole di Battaglia non sono solo un omaggio di rito, ma la riflessione di un pastore su un predecessore che ha saputo interpretare, con rigore e passione, il ruolo della Chiesa come voce pubblica nel cuore pulsante dell'Italia.