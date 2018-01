Su Fb con bombe e coltelli: "Siamo la gang e facciamo paura" Follia bande a Napoli

di Simonetta Ieppariello

A guardarli così schierati e in pose minacciose, magari impugnando un bastone, sembrano essere attori di un film prestarsi per lo scatto da sistemare su una locandina di presentazione. Eccoli sistemati dinanzi ad un portone scrostato, con in mano mazze, coltelli e tirapugni. Sono una baby-gang Parrocchiella a Montesanto.

Nei giorni dell'allarme criminalità minorile, foto del genere sono pugni assestati allo stomaco per genitori e adulti che provano a mettere ordine in una Napoli preda di assalti insensati e violenti di giovanissimi.

E i ragazzini che si vedono schierati nella foto hanno 9-10 al massimo 12 anni. Ancora una volta i social riflettono la realtà. Perchè quei minorenni in posa vogliono proprio raccontarsi così.

Napoli, stretta nella morsa delle bande violente di ragazzini ha paura, e su Facebook ecco le foto, che rendono tutto paradossalmente più reale. È la gang Parrocchiella a Montesanto: il gruppo è nato in estate alla Pignasecca. Il ragazzino che pubblica questa foto ha 9 anni.

"Facciamo paura, QS", scrive. E' il loro motto. E poi la sigla della zona di appartenenza: QS, cioè Quartieri Spagnoli.

Tra i commenti emoticon di pistole, bombe, coltelli. Foto su cui riflettere. Diari virtuali che raccontono nella loro iconografia la percezione della realtà e i rfierimenti valoriali di chi vive nelle strade di Napoli. Tutto accade mentre il ministro Minniti è a Napoli, in Prefettura.

Intanto le notizie di cronaca ora dopo ora segnalano nuovi casi di minori armati, alle prese con assalti e rapine. Solo poche ore fa i carabinieri della stazione di Castellammare nel corso di un servizio per la prevenzione e la repressione dei reati comuni nei paraggi e all’interno delle stazioni Eav hanno scoperto e denunciato un 16enne del luogo che si aggirava in piazza unità d’Italia con in tasca un tirapugni: risponderà di possesso di oggetti atti ad offendere. Durante perquisizione personale i militari lo hanno trovato in possesso anche di 2 grammi e mezzo di marijuana per cui è stato segnalato al prefetto. Stessa sorte per l’amico, un coetaneo di Gragnano che era con lui, trovato invece con mezzo grammo dello stesso stupefacente