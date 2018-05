«C'è un uomo nudo in strada. Delira. Fate qualcosa» In città intanto è corsa al lotto

Uomo nudo a spasso nel quartiere rimedia un tso, intanto in città è corsa al lotto.

Choc nella zona Montedoro, quartiere alto di Torre del Greco, tra i rioni più ricchi della città: si tratterebbe di un anziano, in preda ad una chiara crisi confusionaria.

Sono stati gli abitanti a far scattare i soccorsi, con accorate richieste di aituo. La segnalazione è stata raccolta dai vigili urbani: una pattuglia - guidata dal comandante Andrea Visone e dal tenente Gerardo Visciano - si è precipitata sul posto e ha subito avviato le ricerche dell'uomo descritto telefonicamente dai residenti della zona. Dopo qualche minuto di perlustrazione, l'anziano è stato rintracciato proprio mentre si aggirava all'esterno di un parco residenziale di via Montedoro, completamente nudo e in preda al delirio.



Si tratta di un uomo di Torre del Greco affetto da gravi disturbi psichici: agli agenti della polizia municipale non ha saputo dare spiegazioni. L'uomo è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di igiene mentale dell'ospedale Maresca.

