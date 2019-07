Aggredisce una ragazza in un pub: pestato dagli amici Ha minacciato la ragazza, poi è tornato con pistola e coltello: gli amici lo hanno bloccato

Si è avvicinato a una ragazza in un pub, l'ha molestata, ha minacciato di aggredirla e poi è tornato armato di pistola (poi rivelatasi finta) e di coltello aggredendo davvero la giovane. E' accaduto a Lago Patria, l'aggressore è un uomo di Giugliano: a salvare la ragazza dalla follia dell'uomo gli amici, che vista la scena si sono scagliati sull'aggressore disarmandolo e bloccandolo. Non pago, questo ha chiesto pure 500 euro ai ragazzi per evitare di sporgere denuncia nei loro confronti.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato pistola e coltello e hanno denunciato l'aggressore per tentata estorsione, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti a offendere.