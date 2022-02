Tagliano gli pneumatici all’ambulanza durante un intervento di soccorso La denuncia di Nessuno tocchi Ippocrate

Tagliano gli pneumatici all’ambulanza! È successo stanotte intorno alle 2.00 alla postazione 118 del Loreto Crispi mentre era impegnata in un intervento di soccorso a Rione Traiano a Napoli. Lo denuncia l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

"L’amara scoperta al rientro dell’equipaggio nel mezzo di soccorso. Fortunatamente il paziente è stato trattato a domicilio e non necessitava di trasporto in ospedale altrimenti questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia."

“Vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla categoria degli operatori sanitari, troppo spesso vittime di violenze, aggressioni, attentati vandalici ed ingiustizie. È tempo che si capisca davvero l’importanza del loro ruolo e che si faccia di tutto per tutelari. Ci auguriamo che gli autori di questo vergognoso gesto vengano individuati e puniti severamente.”. È il commento del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Solo pochi giorni fa un altro grave episodio. Pioggia di sputi e parolacce per l’Ambulanza di Melito! Un grave gesto ai danni dei colleghi della postazione “Melito India” allertati per aggressione in strada (codice verde) a Marano di Napoli in Via Panoramica. Un litigio tra marito e moglie. Giunto sul posto, ’equipaggio, ed in particolare modo l’infermiera, era stata ricoperta di insulti e sputi da parte di una donna. Provvidenziale l'intervento della polizia.