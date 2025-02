Sanità, Nappi: "Funziona obbligo legge sui Cup "taglia liste" Il capogruppo della Lega: "Altro che boutade di De Luca"

"Il decreto del Governo nazionale (del 7 giugno 2024 n. 73, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024), messo in campo per ridurre i tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, comincia finalmente a dare i suoi frutti. L’obbligo, dal primo ottobre scorso, per l’attivazione del Cup pubblico-privato convenzionato sta già mostrando i suoi effetti positivi. Da quella data, le agende di prenotazione sono state finalmente unificate per molte prestazioni, consentendo ai pazienti di poter fissare il proprio esame diagnostico in maniera automatica presso il primo centro pubblico o privato convenzionato disponibile, e mettendo fine a una indegna ‘caccia al tesoro’". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"La giusta linea da seguire è stata tracciata dall’esecutivo, adesso, De Luca non ha più scuse: la smetta con la propaganda e l’annuncite, e si attivi, se ne è capace, per la razionalizzazione della spesa sanitaria anche nella nostra regione, dove addirittura risulta che i pazienti non riescano ancora ad ottenere le visite specialistiche urgenti nei tempi giusti".