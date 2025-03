San Sebastiano al Vesuvio: spari contro una telecamera di sorveglianza Denunciati due ragazzi di quattordici anni

Due 14enni sono stati denunciati dai Carabinieri per danneggiamento a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 17 marzo a San Sebastiano al Vesuvio. I due ragazzi, in sella a uno scooter e con il volto coperto, hanno sparato contro una telecamera di sorveglianza installata all’ingresso di una gioielleria in via Plinio, danneggiandola.

Il titolare della gioielleria ha denunciato l'incidente ai Carabinieri, che, grazie alle immagini della telecamera, sono riusciti a risalire rapidamente ai responsabili. I colpi, sparati con una pistola ad aria compressa, sono stati 16, con i pallini rinvenuti a terra dai militari. L'azione ha avuto come obiettivo il danneggiamento della telecamera, ma fortunatamente non ha avuto altre conseguenze.

Le indagini hanno portato all'identificazione dei due minorenni, entrambi studenti e incensurati, residenti nella zona. A seguito di perquisizioni nelle loro abitazioni, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola a molla con tappo rosso, due caricatori e 101 pallini.

I ragazzini dovranno ora rispondere di danneggiamento. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sul comportamento dei minorenni, sottolineando la necessità di maggiore attenzione verso l’educazione e la prevenzione dei comportamenti devianti nelle giovani generazioni.