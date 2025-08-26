Ponticelli, scoperta maxi discarica abusiva in via Mastellone Allertata la Polizia Ambientale

Una vasta area adibita a discarica abusiva, nei pressi di via Mastellone a NapoliI, nel quartiere di Ponticelli, è stata posta sotto sequestro dal personale dell'Unità Investigativa ambientale, emergenze sociali e minori della polizia locale.

L'intervento degli agenti, a tutela della pubblica e privata incolumità, ha scongiurato il rischio di roghi tossici e di sversamenti illeciti di rifiuti rinvenuti all'interno dell'area: scarti di lavorazioni di carrozzeria (scocche, rivestimenti interni, sedili e paraurti di autovetture) sono stati abbandonati insieme a rifiuti domestici in violazione delle vigenti normative ambientali. Ulteriori indagini sono ancora in corso per individuare i responsabili dell'illecito.