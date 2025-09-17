Napoli: malore in classe alla Piscicelli, morto insegnante Il cordoglio del sindaco Manfredi

Tragedia questa mattina nell'istituto comprensivo 'Piscicelli-Maiuri' nel quartiere Arenella a Napoli. Un docente di 60 anni è stato colto da malore improvviso mentre era in classe, una prima elementare. È stato prima soccorso dai colleghi con il defibrillatore, poi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, ma il 60enne è deceduto poco dopo. "Esprimiamo il cordoglio e la vicinanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e di tutta l'Amministrazione comunale alla famiglia del docente scomparso oggi mentre era lavoro ed alla dirigente scolastica dell'IC Piscicelli Maiuri per l'improvviso lutto che ha colpito la città e tutta la comunità scolastica napoletana", dichiara l’assessora all’istruzione e alle famiglie del Comune di Napoli Maura Striano.