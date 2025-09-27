Monte di Procida: scappa dopo aver causato incidente, arrestato 40enne Ha tentato la fuga a piedi ma è stato fermato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso a Monte di Procida (Napoli). L'uomo è fuggito dopo un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una delle quali era condotta da lui, in via Panoramica. Dopo lo scontro, notato dai Carabinieri impegnati in un posto di controllo, i militari lo hanno inseguito intimando più volte l’alt. Il conducente dell'auto ha continuato la fuga a forte velocità, imboccando una traversa di via Panoramica e perdendo nuovamente il controllo del mezzo, che è finito contro una ringhiera e sul marciapiede pedonale. Nonostante il danno la corsa è continuata e si è conclusa solo dopo circa 500 metri, quando la vettura, con una ruota forata, è stata raggiunta e bloccata dai Carabinieri. Il 40enne ha tentato la fuga a piedi, ma è stato fermato e arrestato.