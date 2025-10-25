Napoli: fermati su scooter rubato con pistola replica, denunciati 2 minori E' accaduto in via Costantinopoli

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un 14enne per porto abusivo di armi e ricettazione e un 15enne per concorso in ricettazione, entrambi con precedenti di polizia.In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, in via Costantinopoli hanno notato 2 giovani a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, hanno tentato di eludere il controllo ma sono stati raggiunti e bloccati. I poliziotti hanno sorpreso il conducente dello scooter, in possesso di un revolver replica cal. 380 privo di tappo rosso e rifornito con 5 cartucce di cui una esplosa accertando che lo scooter cu cui viaggiavano era stato rubato come da denuncia lo scorso 9 settembre. Per tali motivi, i due sono stati denunciati e affidati ai familiari; lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.