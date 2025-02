Pina Castiello: "Eduardo De Filippo, mito eterno e bussola per la vita" Dichiarazione del sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri

"L’insegnamento che si trae dalla prestigiosa produzione artistica che Eduardo De Filippo ci ha lasciati, costituisce un patrimonio intramontabile che si rivela altresì fonte di ispirazione e anche preziosa bussola per orientarsi lungo la traversata della vita".

Così Pina Castiello, sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega ai rapporti con il parlamento nel giorno del 40esimo anniversario della morte del grande drammaturgo napoletano.

"Il teatro, il cinema, le poesia di Eduardo - ha aggiunto Pina Castiello - oltre a presentarsi come prodotti di grandissimo pregio artistico e patrimonio della nazione,conservano un profilo per così dire,“istruttivo” che eternano la sapienza e la fulgida figura di un artista unico.

Non c’è giorno - ha proseguito il sottosegretario alla Pcm - che, anche senza accorgercene, non utilizziamo un suo memorabile aforisma, una sua battuta, una sua massima, un suo titolo: da “gli esami non finiscono mai, a “Ha dda passà 'a nuttata», a “ i vulesse truvà pace” e via dicendo,i “motivi” di Eduardo ritornano sempre, il che la dice lunga sul suo inarrivabile spessore.

Mi auguro - ha concluso Castiello - che soprattutto i napoletani non si discostino dal suo esempio che ha raggiunto anche picchi di adamantina umanità come dimostró il suo impegno per i ragazzi di Nisida".