Giovani e prevenzione: "Sorridi al sesso sicuro" L'assessore regionale Lucia Fortini incontra le Classi College

L'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, ha partecipato all'evento "Sorridi al sesso sicuro" tenutosi all'Istituto Statale d'Istruzione Superiore Archimede.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione per i giovani della Campania 2018 a cura dell'associazione Vola (Volontari Ospedalieri Lotta Aids).



Inoltre l'assessore Lucia Fortini ha visitato le classi College del Real Casarea ed è rimasta entusiasta da questo progetto della scuola calcio napoletana. Il presidente Luigi Maione insieme al direttore tecnico Gaetano De Rosa hanno illustrato le attività e gli obiettivi del College: dare un piano B ai tesserati Casarea e studiare l'industria calcio. Un progetto che va avanti da tre anni riscuotendo un enorme successo.



Ecco le parole di uno studente, Nando Giordano. "In classe studiamo tantissimo, grazie all'alternanza scuola-lavoro abbiamo creato degli uffici all'interno della nostra struttura, questi ci permettono di approfondire i nostri lavori nell'ambito calcistico. Studiamo, oltre alle materie ordinarie, giornalismo sportivo, marketing, procura sportiva e lo scouting. Per ogni materia noi approfondiamo il punto di vista calcistico. Questa scuola è nata per dare a ognuno di noi il piano B, cioè quello di lavorare nel mondo del calcio".