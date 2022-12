Piano di Sorrento: al via i Mercatini di Natale e il concorso "Piano ti Premia" Iniziano gli appuntamenti per le festività natalizie con eventi e concorsi a premi

Per le festività natalizie tornano i "Mercatini di Natale” un'iniziativa realizzata dall'Associazione "I Ricordi del Passato" e che è patrocinata dall’Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo. La location prescelta quella del Mercato Ortofrutticolo in Piazza della Repubblica dove sono allestiti gli stand degli espositori.

Gli appuntamenti in programma si svolgono secondo il seguente calendario: il 7 dicembre (dalle 16 alle 21,30); l'8 (dalle 9 alle 21,30); il 17 (dalle 16 alle 21,30) e il 18 (dalle 9 alle 21,30) con le visite di Babbo Natale nelle ore pomeridiane. Negli stands espositivi si potranno ammirare ed acquistare prodotti artigianali, antichità, creazioni originali natalizie e non solo.

Il Vicesindaco e Assessore a Cultura, Turismo e Spettacolo, Giovanni Iaccarino, spiega: “A Piano di Sorrento iniziamo a respirare l’aria di Natale. Proprio in questi giorni, abbiamo provveduto al montaggio del nostro albero di Natale in Piazza Cota e siamo in dirittura d’arrivo per ufficializzare la rassegna culturale e artistica per le festività natalizie. Come sempre, si tratterà di appuntamenti di spessore e qualità che puntano a coinvolgere anche i più piccoli valorizzando anche i nostri casali”.

Ritorna anche un altro appuntamento molto atteso dai consumatori, il concorso "Piano Ti Premia" organizzato dalla locale Associazione dei Commercianti dell'Ascom che dura fino al 5 gennaio '23 con in palio 100 premi da € 100,00 - 100 premi da € 50,00 - 200 premi da € 25,00. I buoni-spesa sono disponibili presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e, sulla base del regolamento, saranno assegnati dai rivenditori agli acquirenti orientativamente nella misura di un buono per ogni 10 euro di spesa e comunque a discrezione dell'esercente.