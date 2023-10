Sorrento, petizione del sindacato Flaica-Cub sui corsi di formazione stagionali Rosario Fiorentino: raccolta di firme per modificare l'obbligatorietà di frequenza

Lavoratori stagionali sul piede di guerra sul fronte dell'obbligo di frequenza dei corsi del programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, che hanno una durata di 300 ore, pari a circa due mesi. E' stato ipotizzato che i lavoratori inadempienti potrebbero non aver accesso all'indennità di disoccupazione, Naspi.

Una preoccupazione che è stata intercettata dal sindacato Flaica-Cub rappresentato da Rosario Fiorentino che spiega: "La formazione continua è necessaria per lo sviluppo di nuove abilità. I promotori di questa raccolta di firme ne sono ben consapevoli in quanto da anni sono impegnati anche nel settore della formazione e della formazione continua. Una normativa così restrittiva risulta però ingiusta soprattutto perché molti lavoratori avevano già programmato il loro impegni formativi. Abbiamo difatti ricevuto segnalazioni di stagionali che si sono iscritti ad altri corsi di formazione. Attività specifiche per la loro figura professionale, pagati per intero e che non potranno più frequentare".

Ci sono anche altri aspetti da tener presenti, continua Fiorentino: "Altri lavoratori hanno problematiche familiari e impegni personali: a loro non può essere sottratto di punto in bianco il sostegno della Naspi, questo è chiaro. Pur non volendo in nessun modo mettere in discussione il programma governativo Gol, della cui importanza siamo tutti ben consapevoli, i promotori e i firmatari della petizione chiedono una modifica della normativa che tenga conto delle problematiche su esposte".

Alla luce di tanto è stata promossa la petizione con una raccolta firme che si possono depositare tutti i giorni dalle 15 alle 19 presso la sede del sindacato FLAICA CUB a Sorrento in Vico S. Antonino18, oppure sottoscrivendo la petizione online. "Ci riserviamo di convocare ulteriori iniziative nelle prossime settimane se non dovessimo avere riscontri positivi su queste legittime istanze", evidenziano Fiorentino e Pasquale Bruno di Scuola Lavoro e Turismo di Castellammare di Stabia che, insieme alla Flaica-Cub, ha promosso la petizione.

(Nella foto Rosario Fiorentino, ViC2023)