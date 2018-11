Condono, l'ira di De Luca: «A Ischia porterà morti» Duro commento del Governatore: mi auguro prevalga senso di responsabilità

di Simonetta Ieppariello

Il caso Ischia approda ed esplode in consiglio regionale. Scontro ieri a distanza tra il governatore De Luca e le opposizioni di Fi e M5S. «Gli abusi vanno fermati, l’ultima proposta avanzata dal governo con la sanatoria generalizzata per tutti a Ischia porterà morti», attacca il Governatore. Ma i sindaci rispondono a muso duro e dicono: «Non siamo banditi». E intanto i dati parlano chiaro: il verdetto di Legambiente spiega: «In Campania il 97% delle case da abbattere resta in piedi».

«Vogliamo sperare che prevalga il senso di responsabilità e che si finisca di guardare alle decine di migliaia di abusivi come a un terreno di caccia elettorale. La posizione del governo è totalmente irresponsabile per un verso e demagogica per un altro verso perché non si muoverà una foglia a Ischia in queste condizioni». Continua il Governatore.

Il nervosismo era iniziato ad affiorare n mattinata durante la discussione del disegno di legge (della maggioranza) per l’esonero del pagamento delle tasse universitarie (2017/2018 e 2018/2019) per gli studenti ischitani. Il dl passa all’unanimità ma Gennaro Saiello, il capogruppo grillino in consiglio, nel suo intervento lancia un po’ di veleno. «Ci auguriamo che l’approvazione di questo disegno di legge sia solo l’inizio di un percorso. Per l'isola verde servono misure concrete». Primi segnali che non erano certo passati inosservati a De Luca.

I dubbi sulla sanatoria per l’isola li aveva espressi sin dall’inizio il ministro dell’Ambiente Costa. Ma ieri chiarisce: «Il condono, rispetto alla prima stesura, per la quale avevo espresso qualche disagio, è cambiato». Così Costa rimodula la sua posizione. «Qui parliamo di una velocizzazione della risposta. Oggettivamente i condoni dell’85, del ‘94 e del 2003 sono lontanissimi negli anni e i cittadini non hanno avuto risposte».

Dal canto loro le opposizioni ieri in consiglio non hanno tardato a rispondere alle riflessioni di De Luca. «Invece di lavorare al disastro sanità, mettere mano all'emergenza rifiuti, utilizzare i fondi europei che giacciono da anni, De Luca si infila, come al solito demagogicamente, nella dolorosa vicenda del terremoto di Ischia», dichiara Severino Nappi, vicecoordinatore regionale di Forza Italia e presidente di Insieme per Campania. «Non evochi morti. Non faccia sciacallaggio. Ad Ischia, come nel resto della nostra regione, tanti cittadini vivono una stagione terribile anche grazie agli errori della sinistra che, negando il condono del 2003, ci ha consegnato la patente di abusivismo selvaggio e peggiorato le cose. Un caos normativo che, unito all'incapacità amministrativa, non consente ora di distinguere tra chi costruisce palazzi abusivi, magari in zone pericolose, e i cittadini costretti a soccombere di fronte a grovigli amministrativi e regole contraddittorie. Infatti, la leggina regionale che De Luca produsse frettolosamente, e che è stata già bocciata dalla Corte Costituzionale, è solo un maldestro tentativo di esproprio per la povera gente. Invece di comportarsi da Robin Hood alla rovescia, provi a leggere la proposta di legge a mia firma che giace in Consiglio Regionale da oltre un anno e mezzo e che offre una soluzione seria e dignitosa al problema urbanistico campano, combattendo gli speculatori senza fare retorica fintoambientalista», conclude Nappi.