Ciarambino: Ancora nessuna firma sul patto per liste pulite La candidata del M5S attacca Caldoro e De Luca che hanno fatto cadere nel vuoto il suo appello

Valeria Caiarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale e candidata dei pentastellati per le regionali di settembre, attacca ancora una volta i suoi due avversari sulle liste pulite.

"Patto liste pulite, perché Caldoro e De Luca non firmano? - si chiede Ciarambino - Non basta il passo di lato di un singolo - dice la candidata 5 Stelle riferendosi alla comunicazione fatta da Armando Cesaro di candidarsi - serve liberarsi di interi sistemi di potere. Venerdì scorso abbiamo lanciato un invito ai candidati alla presidenza della Regione Campania a firmare il nostro 'Patto liste pulite. Pretendiamo, a nome di tutti i cittadini della Campania, che tra i banchi del Consiglio regionale non si ripeta lo scenario che subiamo oggi, con indagati per reati anche gravi. Rinnoviamo la richiesta a Stefano Caldoro e a Vincenzo De Luca a fare pulizia nello loro liste di indagati per camorra, corruzione, voto di scambio e reati contro la pubblica amministrazione. E non ci basta un tratto di penna su un nome né che ci si limiti a un passo di lato. Sappiamo bene che dietro ciascun nome si cela un sistema di potere che continuerà a procacciare voti e a cui bisognerà dare la giusta ricompensa in caso di elezione. Ci aspettiamo una presa di posizione forte e immediata. A quattro giorni dal nostro appello, non abbiamo ricevuto alcun segnale né da Caldoro né da De Luca. Ad oggi - ha concluso Cirambino - il mio resta l'unico nome in calce a un patto che, sono certa, esprime la volontà di ogni singolo cittadino della Campania".