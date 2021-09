Liste di Maresca escluse a Napoli per ritardo, Salvini: "Presentato ricorso" Fuori due civiche di Catello Maresca e Prima Napoli della Lega

"Abbiamo già presentato ricorso. È assurdo che non una lista ma cinque vengano escluse perché l'ingresso è stato segnato alle 12:01". E' il commento di Matteo Salvini su quanto accaduto alle comunali a Napoli, dove tra le altre presentate non sono state ammesse alle elezioni due civiche di Catello Maresca e Prima Napoli della Lega.

Intanto è stato inaugurato in via Goffredo Malaterra 3/5 sempre a Napoli il comitato elettorale di Umberto Cosata, presenti Barra di “Napoli Libera” e Paola Boscato. La Barra, ha scelto di candidarsi l fianco di Gaetano Manfredi nella lista "Napoli Libera” per le prossime elezioni.

Alla cerimonia di inaugurazione presente l’assessore all'istruzione, alle politiche sociali e giovanili della Regione Campania Lucia Fortini.