Piano di rientro sanitario: Martusciello, "Tema serio, serve responsabilità" Il segretario contro De Luca

Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, interviene con fermezza sulla questione del piano di rientro sanitario, sottolineando che si tratta di un tema di estrema importanza e non di un pretesto per scontri personali o politici.

“No agli insulti, sì alla responsabilità istituzionale”

Martusciello critica i toni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dichiarando:

“I toni di De Luca spostano il tema e derubricano la questione a uno scontro personale. Il tema è serio e la politica non c'entra”.

Secondo il segretario regionale, è essenziale che il Ministero della Salute valuti con attenzione il piano, senza lasciarsi influenzare da polemiche. A suo avviso, la responsabilità è nelle mani del ministro, e non dei singoli capi dipartimento.

Il futuro occupazionale in gioco

Uno degli aspetti più critici, secondo Martusciello, è l’impatto che l’approvazione del piano potrebbe avere sull’occupazione nel settore sanitario campano:

“Da quella approvazione dipende il futuro occupazionale di migliaia di famiglie”.

L'appello è quindi a un confronto costruttivo e istituzionale, evitando minacce o insulti, per garantire un sistema sanitario efficiente e sostenibile per la regione.

In attesa di una nuova valutazione del Ministero

Martusciello auspica che ci sia ancora spazio per una nuova valutazione del piano prima della discussione del ricorso, aprendo alla possibilità di una revisione condivisa con il Governo.