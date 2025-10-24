Sud, Pichetto Fratin: "Cambio paradigma, Mediterraneo centro traffici energia" Il ministro: "Il mare nostrum ha assunto centralità"

"Questo cambio di paradigma, questo ribaltamento nord-sud, credo sia un dato di fatto, una realtà. È la centralità che ha assunto il mare Mediterraneo con un disegno completamente diverso". Così Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a Napoli, durante il Forum dell'economia del nuovo mondo del quotidiano Il Mattino. "E, naturalmente - aggiunge -, questo pesa, può pesare la parte energetica, ma pesa proprio il fatto di essere al centro dei traffici anche. Pensiamo quante linee passano, quanti fili, tubi passano in fondo al mare Mediterraneo. E quante opportunità, a questo punto, questi fili, questi tubi, questo sole maggiore che ha la valenza, al limite, per il fotovoltaico, quante opportunità in più danno rispetto ad altre realtà che sono geograficamente avvantaggiate, che hanno avuto la crescita, che hanno difficoltà a trovare anche i territori".